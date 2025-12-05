WM 2026: England entsetzt - "Welt der Schmerzen"

Moritz Pleßmann 05.12.2025 • 23:13 Uhr Bei der kommenden Fußball-WM hat die englische Nationalmannschaft keine leichte Gruppe erwischt. Die heimische Presse reagiert auf die Auslosung.

Die englische Nationalmannschaft um den deutschen Trainer Thomas Tuchel trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Gruppe L auf Kroatien, Ghana und Panama. Das ergab die Auslosung am Freitag in Washington, D.C.

„Wir wollen die Gruppe gewinnen“, sagte Tuchel anschließend über die insgesamt „schwierige Gruppe“.

Englands Presse zeigte sich derweil etwas alarmierter und verwies auf den komplizierten Weg für die Three Lions in ein mögliches Finale. SPORT1 hat die Reaktionen der Presse gesammelt.

England trifft auf Angstgegner

The Sun: WELT DER SCHMERZEN: England steht vor einem Horrorweg zum Finale. Sie müssten auf dem Weg zum ersten WM-Finale seit 1966 gegen Mexiko, Brasilien UND Argentinien antreten. England wurde ein schwieriger Weg durch die K.o.-Runde beschert, wenn es 60 Jahre des Leidens bei Weltmeisterschaften beenden will. Thomas Tuchel wird zwar mit der ersten Gruppenphase Englands zufrieden gewesen sein, doch nun wird es deutlich schwieriger, da das Team gegen die leidenschaftlichsten Mannschaften des Turniers und anschließend gegen die beiden großen Teams Südamerikas antreten muss. Angenommen, England gewinnt die Gruppe, muss es in der Runde der letzten 32 entweder Senegal, die Elfenbeinküste, Saudi-Arabien oder Usbekistan besiegen. In der Gruppenphase trifft England auf seinen Angstgegner Kroatien.

Daily Mail: Englands schwierige WM-Auslosung: Kroatien, Panama und Ghana in der Gruppe – der Weg ins Finale dürfte holprig werden. Die Mannschaft von Thomas Tuchel wurde in die Gruppe L gelost und ist zwar Favorit, doch ihre Gegner sind keine Leichtgewichte.

The Independent: England und Schottland treffen nach chaotischer Zeremonie auf gefährliche Gegner.

„Schwierige Auslosung“ für England

The Guardian: England wird im Eröffnungsspiel im nächsten Sommer auf Kroatien treffen, nachdem es in Gruppe L ausgelost wurde. England wird außerdem gegen Panama, einen weiteren Gegner aus der Weltmeisterschaft in Russland, und Ghana spielen. Es besteht die Möglichkeit eines spannenden Viertelfinalspiels gegen Brasilien.

BBC Sport: Eine Wiederholung des WM-Halbfinales, eine Neuauflage von der Gruppenphase 2018 und ein völlig neues Duell. England kennt nun seine WM-Gegner. Kroatien, Panama und Ghana werden England im Weg stehen, wenn es darum geht, den ersten Weltmeistertitel seit 1966 zu holen.