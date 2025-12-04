WM 2026: Neuer Job! Hummels folgt Müller und Klopp

Mats Hummels wird Experte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bei MagentaTV. Das gab das Unternehmen am Donnerstagmorgen bekannt.
WM-Job für Hummels
Der Weltmeister von 2014 verstärkt somit die Crew, zu der bereits seine ehemaligen Weggefährten Thomas Müller und Jürgen Klopp zählen. „Mit unserem Experten-Team zur WM 2026 setzen wir neue Maßstäbe. Dass es jetzt auch mit Mats Hummels geklappt hat, ist für uns alle bei MagentaTV ein Riesenerfolg", wird Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, zitiert.
Debüt schon bei WM-Auslosung
Schon am Freitag wird Hummels sein Debüt als Experte für MagentaTV feiern, wenn er im Rahmen der Übertragung zur WM-Gruppenauslosung (Freitag ab 17.45 Uhr im SPORT1-Livestream) zugeschaltet wird.
„Mit Müller, Klopp und Hummels haben wir echte Fußball-Typen für uns gewinnen können, die deutlich ihre Meinung äußern und den Fans auf unterhaltsame Art das Turnier näherbringen werden. Und dafür steht MagentaTV. Für das Turnier in all seinen Dimensionen wollen wir Kompetenz und Entertainment perfekt miteinander kombinieren. Unser Transfer-Triple ist dafür ein zentraler Baustein“, erklärt Butzen weiter.
Hummels freut sich auf neue Rolle
Hummels beendete im Sommer seine aktive Karriere als Profifußballer und arbeitet seitdem als TV-Experte für die Champions-League-Übertragungen bei Prime Video.
„MagentaTV habe ich schon gerne geschaut, als mein Bruder Jonas als Experte bei der WM 2022 am Start war. Er hat mir sehr viel Positives berichtet. Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben – in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein – das wird richtig cool", sagte Hummels.
Die Fußball-WM wird im kommenden Jahr vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen.