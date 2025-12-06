WM 2026: Präsentation Spielplan live im TV, Stream & Ticker - wann und wo spielt Deutschland?

SPORT1 06.12.2025 • 15:00 Uhr Einen Tag nach der Auslosung der WM-Gruppen präsentiert die FIFA im Rahmen einer weiteren Show den genauen Spielplan des Turniers.

Die WM-Show geht weiter: Einen Tag nach der Gala zur Gruppenauslosung folgt Teil zwei der Zeremonie. Die FIFA gibt den genauen Spielplan mit den Anstoßzeiten und den Spielorten bekannt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird zusammen mit Fußball-Legenden in Washington D.C. den Terminplan der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko enthüllen. Beginn der Veranstaltung ist 18 Uhr MEZ. SPORT1 begleitet das Event im LIVETICKER.

WM 2026: So können Sie die Präsentation des Spielplans live im TV, Stream & Ticker verfolgen:

TV : -

: - Stream : FIFA.com, Youtube

: FIFA.com, Youtube Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

WM 2026: Wann und wo spielt Deutschland?

Seit Freitag steht fest: Deutschland trifft in der Vorrunde in Gruppe E auf Ecuador, die Elfenbeinküste und Curacao. Auftaktgegner ist WM-Neuling Curacao. Ob das Spiel in Philadelphia oder Houston stattfindet, wird am Samstag bekannt gegeben.

Auch die genauen Anstoßzeiten und Spielorte der folgenden Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador stehen dann fest.

Allerdings gibt es auch nach der Gala am Samstag noch offene Fragen, schließlich stehen bislang noch nicht alle WM-Teilnehmer fest. Erst nach den Playoffs im März ist das Teilnehmerfeld und damit auch der Spielplan komplett.

Alle WM-Gruppen in der Übersicht: