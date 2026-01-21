Darauf dürfen sich die Zuschauer bei der WM 2026 freuen

Samuel Kucza 21.01.2026 • 18:38 Uhr MagentaTV sichert sich das umfassendste WM-Rechtepaket in Deutschland und zeigt bei der Fußball-WM 2026 alle 104 Spiele live. Prominente Experten werden die Zuschauer durch das Turnier begleiten.

MagentaTV baut sein Engagement rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter aus und bringt damit erneut das größte Live-Angebot zur WM nach Deutschland. Der Telekom-Anbieter überträgt alle 104 Spiele des Turniers Live - 44 Begegnungen davon exklusiv.

An den ersten beiden Gruppenspieltagen laufen 18 Partien ausschließlich bei MagentaTV darunter auch Spiele von Top-Nationen wie Spanien und Frankreich.

WM 2026: Besonderes Live-Erlebnis für die Fans

Armin Butzen, TV Chef der Telekom, äußerte sich zur Bedeutung des exklusiven Rechtepakets: „Mit unseren exklusiven Spielen an den ersten WM-Tagen zeigen wir deutlich, dass MagentaTV DIE deutsche Plattform für das Turnier ist.“

Die WM solle laut Butzen zu einem besonderen Live-Erlebnis für die Fans werden: „Exklusive Top-Spiele vom ersten Anpfiff an, ein Experten-Team gespickt mit Hochkarätern und eine redaktionelle Tiefe, die Maßstäbe setzt. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ganz klar das beste WM-Angebot.“

Mit Klopp und Müller: Diese Experten begleiten die WM

MagentaTV setzt zur WM 2026 auf prominente Namen. Das Experten-Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp soll das Turnier begleiten. Als Moderatoren wurden Johannes B. Kerner und Laura Wontorra engagiert.

Wolff Fuss übernimmt eine zentrale Kommentatoren-Rolle, Thomas Wagner wird als Reporter aus dem DFB-Lager über die deutschen Partien berichten. Gesendet wird aus zwei Studios – eines in New York, eines in München.

Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni 2026 und wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. MagentaTV zeigt 44 Spiele exklusiv, darunter auch Begegnungen der K.o.-Phase: drei Achtelfinals sowie zwei Viertelfinals.

USA, Mexiko und ein frühes Top-Duell am 16. Juni

Zu den exklusiven Begegnungen zählen außerdem Gruppenspiele der beiden Gastgeber USA und Mexiko sowie Auftritte internationaler Top-Nationen. MagentaTV nennt dabei unter anderem Partien mit Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und Japan.

Ein frühes sportliches Highlight der Gruppenphase ist das Duell zwischen Vize-Weltmeister Frankreich und dem frischgebackenen Afrika-Meister Senegal am 16. Juni. Ergänzt wird das Paket durch weitere attraktive Begegnungen mit Nationen wie Kroatien, Kolumbien und Norwegen.

Zusätzliche Spannung entsteht durch noch offene Relegationsplätze. Mit Italien und der Türkei kämpfen zwei große Fußball-Nationen in den Playoffs um die Qualifikation für das Turnier.

Beide Teams gelten als echte Zuschauermagnete – und könnten bei erfolgreicher Relegation teilweise ebenfalls exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.

Konferenz-Format ab dem 3. Gruppenspieltag

Die nächste Auswahl exklusiver Begegnungen erfolgt zum dritten Gruppenspieltag. Ab diesem Zeitpunkt will MagentaTV das Live-Angebot nochmals ausbauen und dann zusätzlich drei exklusive Konferenzen zeigen.