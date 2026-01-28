Ginter mit WM-Chance? "Eine meiner besten Saisons"

SID 28.01.2026 • 05:41 Uhr Der Freiburger Matthias Ginter wurde länger nicht für die Nationalmannschaft berufen. Doch er sieht sich in guter Verfassung.

Rio-Weltmeister Matthias Ginter hat mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger des SC Freiburg absolvierte im Juni 2023 sein 51. und bis dato letztes Länderspiel im DFB-Dress - doch er liebäugelt offenbar mit einem Ticket für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada.

„Die Nationalmannschaft war für mich immer eine riesige Ehre, für die ich gelebt und immer alles gegeben habe“, sagte Ginter in einem Interview des Portals transfermarkt.de. Mit seiner Achillessehnenverletzung vor der Heim-EM 2024 hatte er das Thema dann laut eigener Aussage eigentlich abgeschlossen.

Ginter war Teil des Weltmeister-Teams 2014

„Allerdings hatte ich auch nicht gedacht, dass ich danach in meinem Alter nochmal so zurückkomme“, sagte Ginter: „Ich spiele aktuell vielleicht eine meiner besten Saisons in meiner Karriere, auf jeden Fall die konstanteste, bekomme sehr viel gutes Feedback.“

Zuletzt sei er aber von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz unterschiedlicher Varianten auf seiner Position nicht eingeladen worden. „Deshalb bin ich da ehrlicherweise der falsche Ansprechpartner, ich habe in meiner Karriere aber auch schon schlechter gespielt und war dabei“, sagte Ginter.