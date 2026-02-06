"Fühle extrem mit" - Ter-Stegen-Verletzung fasst Baumann an

Das Verletzungspech von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen geht seinem Kollegen Oliver Baumann trotz aller Konkurrenz nahe. „Ich fühle extrem mit“, kommentierte der Keeper von Bundesligist TSG Hoffenheim in einem RTL/ntv-Interview die Nachricht von ter Stegens monatelangem Ausfall wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel mit Empathie, „ich habe ihm geschrieben. Das gehört sich einfach. Das wünscht man keinem. Ich drücke ihm die Daumen, dass er schnell wieder fit wird.“
Baumann leidet mit ter Stegen
Ter Stegen fällt nach eigenen Angaben nach einer für Freitag angesetzten Operation „mehrere Monate“ aus und kann sich damit kaum noch Hoffnungen für die WM-Endrunde im Sommer machen.
Ter Stegen fällt monatelang aus
Dennoch reagiert Baumann zurückhaltend auf öffentliche Einschätzungen seiner Chancen auf die Rolle als Nummer eins im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Das interessiert mich aktuell wirklich gar nicht. Ich bin stolz darauf, vermutlich mitfahren zu dürfen.“
Baumann hatte aufgrund von ter Stegens vorheriger Verletzung im vergangenen Sommer in allen sechs WM-Qualifikationsspielen zwischen den Pfosten der deutschen Nationalmannschaft gestanden. Insgesamt stehen für den 35-Jährigen, der bei der Heim-WM 2024 hinter als Reservekeeper zum Aufgebot der Gastgeber gehört hatte, zehn Länderspiele zu Buche.