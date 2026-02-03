Erneut Energiebringer? Füllkrug hofft auf wichtige WM-Rolle

SID 03.02.2026 • 05:35 Uhr Niclas Füllkrug ist gut in Mailand angekommen und steht im Austausch mit Julian Nagelsmann. Der Stürmer hat die Weltmeisterschaft noch nicht abgeschrieben.

Niclas Füllkrug sieht sich bereit für eine erneut wichtige Rolle im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sommer. Der 32 Jahre alte Profi der AC Mailand könnte Julian Nagelsmanns Team womöglich erneut als Edeljoker in Kanada, Mexiko und den USA helfen - bei der EM 2024 in Deutschland gelang ihm dies.

„Die Rolle, die ich bei der letzten EM hatte, die war ganz klar. Die war natürlich auch ein bisschen auf meinen Charakter zugeschnitten, auf die Energie, die ich geben kann“, sagte Füllkrug im Interview mit Sky Sport: „Ich glaube, dass das wieder so werden kann, aber am Ende konzentriere ich mich auf das, was hier bei Milan ist.“