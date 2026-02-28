Thomas Müller: Deshalb ist Deutschland kein WM-Favorit

SID 28.02.2026 • 11:03 Uhr Insgesamt sei seit 2018 der Übergang misslungen, sagt der Weltmeister von 2014.

Thomas Müller rechnet der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada lediglich Außenseiterchancen auf den Titelgewinn zu. „Wir haben genügend Qualität, um jede Top-Nation an einem einzelnen Tag zu schlagen. Aber ich sehe umgekehrt die Stabilität nicht, dass wir kaum zu schlagen wären“, sagte Müller dem kicker.

„Das ist ein Unterschied: Kann ich mal jemanden schlagen oder bin ich selbst ganz schwer zu besiegen? Deshalb sind wir keiner der engeren Favoriten“, befand der Ex-Weltmeister.

Insgesamt sei seit 2018 der Übergang „misslungen“, der „neuen Generation“ fehlen laut Müller „feste Größen in Teams, die regelmäßig im Halbfinale oder Finale der Champions League unterwegs sind“. Diese Entwicklung müsse wieder einsetzen, „um zu den Top-3-Kandidaten auf den WM-Titel zu gehören.“

Müller sieht viel Vorfreude auf die WM

Dennoch sollte jeder der Spieler „mit dem Mindset ins Turnier gehen, alles in die Waagschale zu werfen, um das Finale möglich zu machen“, sagte Müller weiter. Den Titel gönne er Deutschland „natürlich“.

Dass die WM in rund 100 Tagen beginnt, merkt der Bayern-Rekordspieler, der 2025 nach 756 Pflichtspieleinsätzen vom deutschen Rekordmeister zu den Vancouver Whitecaps gewechselt war, in seiner neuen Wahlheimat. „Die Menschen sprechen schon sehr oft über die WM, vergleichen sie mit den Olympischen Winterspielen 2010“, sagte Müller: „Wenn die Spiele beginnen, werden alle aus dem Häuschen sein. Die Kanadier haben Nationalstolz, zwei ihrer Gruppenspiele finden hier statt, es wird etwas geboten sein in Vancouver.“