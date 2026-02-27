SPORT1 27.02.2026 • 14:18 Uhr Aleksandar Pavlovic präsentiert sich aktuell in Topform. Vor dem Topspiel spricht der Münchener über seine besondere Verbindung zu Thomas Müller, große WM-Ziele und seine gewachsene Rolle beim FC Bayern.

Mit seiner wachsenden Rolle entwickelte sich auch eine besondere Bindung zu Thomas Müller, der Pavlovic auf seinem Weg früh begleitete und prägte. In der jungen Karriere des Mittelfeldspielers spielte die Bayern-Ikone von Beginn an eine wichtige Rolle.

Müller? „Ihm habe ich schon als Kind nachgeeifert“

Für den deutschen Nationalspieler war Müller lange Zeit eine Stütze und die wichtigste Anlaufstelle, um sich Rat einzuholen. „Ihm habe ich schon als Kind nachgeeifert“, verriet Pavlovic bei Merkur/tz. Seit rund einem halben Jahr spielt Müller bei den Vancouver Whitecaps. Seit dieser nicht mehr in München ist, orientiere sich Pavlovic auf dem Feld vor allem an Führungsspieler Joshua Kimmich.

Vergessen hat der junge Mittelfeldmann seinen Kollegen aber noch lange nicht. „Ich wünsche mir sehr, dass er zurückkommt. Er ist für diesen Verein eine absolute Legende. Der FC Bayern braucht Menschen wie ihn“, schwärmte Pavlovic.

Aber nicht nur von Müller ist er ein Fan, sondern auch vom gesamten Verein. Der Stürmer, der erst in den Anfängen seiner Karriere steht, sehe keinen Grund, etwas zu verändern, wenn alles so läuft, wie sie es sich wünschen. „Ich gebe jeden Tag alles für diese Farben und werde das weiter tun. Da kann man sich sicher sein“, betonte er.

Pavlovic hat realistische Hoffnung auf DFB-Nominierung

Nachdem Pavlovic im Sommer 2024 die Heim-EM aufgrund einer Krankheit knapp verpasst hat, ist die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft ein klares Ziel für den 21-Jährigen. „Ich hoffe sehr, dass ich nominiert werde. Die verpasste EM war einfach nur bitter, da mache ich kein Geheimnis draus“, gab er zu.

Pavlovic fuhr fort, es sei sein Traum, eine Weltmeisterschaft zu spielen und sagte zuversichtlich: „Ich freue mich schon jetzt auf dieses Turnier im Sommer“. Zusätzlich würde sich der gebürtige Münchener über eine mögliche Nominierung von Bayern-Youngstar Lennart Karl freuen.

Unter anderem würde Karl dem DFB-Team laut Pavlovic „Kreativität, Bock auf Fußball, Unbekümmertheit, Überraschungsmomente“ verleihen und damit einen spürbaren Mehrwert liefern. Zudem schwärmte der Mittelfeldspieler: „Er ist einfach ein unglaublich guter Fußballer und tut jeder Mannschaft gut.“