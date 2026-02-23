Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM
WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM>

WM 2026: Advocaats bewegender Rücktritt bei Deutschland-Gegner

Rücktritt bei deutschem WM-Gegner

Wenige Monate vor der Weltmeisterschaft kommt es bei einem deutschen Vorrundengegner zu einem prominenten Rücktritt - aus bewegenden Gründen.
Dick Advocaat verabschiedet sich von einem WM-Underdog
Dick Advocaat verabschiedet sich von einem WM-Underdog
© IMAGO/Pro Shots
Philipp Heinemann
Wenige Monate vor der Weltmeisterschaft kommt es bei einem deutschen Vorrundengegner zu einem prominenten Rücktritt - aus bewegenden Gründen.

Dick Advocaat ist als Trainer des WM-Underdogs und deutschen Gruppengegners Curacao zurückgetreten. Der niederländische Coach, der in der Bundesliga einst Borussia Mönchengladbach trainierte, verabschiedet sich aus bewegenden Gründen.

Wie der kleine Fußballverband aus der Karibik bekannt gab, wolle sich der 78-Jährige um seine gesundheitlich beeinträchtigte Tochter kümmern. Schon während des Endspurts in der sensationellen Qualifikation für die WM 2026 hatte Advocaat aus privaten Gründen gefehlt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Ich habe immer gesagt, dass die Familie an erster Stelle steht. Es ist also eine natürliche Entscheidung“, erklärte Advocaat. Er werde Curacao aber sehr vermissen.

WM: Ex-Schalker übernimmt bei DFB-Gegner

Sich mit der bisher kleinsten Nation der Geschichte für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, sei eines der „Highlights meiner Karriere“ gewesen.

Mit Fred Rutten steht der Nachfolger bereits fest. Wieder fiel die Wahl also auf einen Niederländer und einen Coach mit Bundesliga-Erfahrung (Rutten trainierte den FC Schalke). Curacao ist seit 2010 ein autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande. Die Gruppe E bilden Deutschland, Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador.

Rutten adelte Advocaat mit bewegenden Worten: „Es ist eine schwierige Zeit für Dick und ich wünsche ihm und seiner Familie Stärke. Dick ist eine Ikone des Weltfußballs. Es ist wahrlich eine Ehre, seine Arbeit fortzuführen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite