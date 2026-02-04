WM? Adler schreibt ter Stegen ab

SID 04.02.2026 • 05:35 Uhr Der frühere Nationaltorhüter René Adler rät dem Bundestrainer, jetzt voll auf Oliver Baumann zu setzen.

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter René Adler sieht für Marc-André ter Stegen keine WM-Chance mehr und rät Bundestrainer Julian Nagelsmann, im deutschen Tor jetzt voll auf Oliver Baumann zu setzen. „Es ist brutal bitter“, sagte der ZDF-Experte über den erneut verletzten ter Stegen, aber: „Ich glaube, dass es nichts werden wird mit der WM.“

Adler betonte, er „wünsche“ ter Stegen, dass es anders komme, „er hätte es total verdient nach dieser Leidenszeit und er war immer so loyal als Nummer 2. Aber man muss auch die Fakten betrachten, wie lange er ausgefallen ist und dass Oliver Baumann einen top Job macht.“

Adler: Baumann soll Nummer eins bleiben

Der zwölfmalige Nationalspieler Adler fände es Baumann gegenüber „nicht fair“, wenn Nagelsmann sich nun noch anders entscheiden würde. „Er hat eine super Quali gespielt, er spielt mit Hoffenheim eine sensationell gute Bundesliga-Saison. Deshalb sollten wir uns damit anfreunden, dass Oliver Baumann die Nummer 1 ist.“