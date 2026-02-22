FC Bayern: Karl zur WM? "Wer nicht auf so etwas hofft, hat im Fußball nichts verloren"

Julius Schamburg 22.02.2026 • 19:56 Uhr Lennart Karl liebäugelt mit einer Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft. Der Youngster erzählt, ob es schon Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gab.

Fährt Lennart Karl mit zur WM 2026 oder nicht? Der 18 Jahre alte Überflieger des FC Bayern hofft auf eine Nominierung, will den Fokus aber nicht verlieren.

„Für mich zählt einzig, bei Bayern alles zu geben - nur dann kann ich auf eine Nominierung hoffen. Wer nicht auf so etwas hofft, hat im Fußball nichts verloren“, erklärte Karl im Interview mit dem kicker.

Gab es schon Kontakt zu Nagelsmann?

Zu Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es aber noch keinen Kontakt gegeben. „Bislang nicht, nein. In der U21 war es aber sehr cool mit den ganzen Talenten aus der Bundesliga“, sagte Karl, der im November 2025 für die deutsche U21-Nationalmannschaft debütierte.

Und was sein Verhältnis zu Bayern-Coach Vincent Kompany angeht? „Zweiergespräche zwischen uns gibt es selten, aber zwei Tage nach einem Spiel pickt er sich in der Team-Analyse schon auch Spieler raus und sagt, was gut war und was weniger“, sagte Karl.

Karl über Kompany: „Läuft perfekt mit ihm“

Der Youngster drückte außerdem seine Zufriedenheit aus: „Der Trainer macht da viel im Hintergrund, es läuft perfekt mit ihm.“

Der deutsche Rekordmeister führt die Bundesliga-Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an.

In der Champions League haben sich die Bayern direkt für das Achtelfinale qualifiziert und im DFB-Pokal wartet im Halbfinale ein Kracherduell mit Bayer Leverkusen.