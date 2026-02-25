WM: Wird Xavi Marokkos Nationaltrainer?

Karina Präg 25.02.2026 • 12:06 Uhr Der Abgang von Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui scheint so gut wie besiegelt. Nun werden große Namen als mögliche Nachfolger diskutiert. Barca-Legende Xavi Hernández wird als Topfavorit gehandelt.

Wird Xavi Hernández der neue Trainer der marokkanischen Nationalmannschaft? Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, ist der Spanier Topfavorit. Demnach soll der derzeitige Nationaltrainer Walid Regragui vor dem Aus stehen.

Der marokkanische Fußballverband wehrt sich bislang jedoch gegen den vermeintlichen Umbruch und dementierte die Berichte über eine sich anbahnende Trennung auf dem Trainerstuhl am Dienstag in einem offiziellen Statement.

In den Medien wird bereits intensiv über einen möglichen Nachfolger spekuliert. Xavi wird als Topkandidat ins Spiel gebracht. Der 46-Jährige ist seit seinem Abschied vom FC Barcelona im Sommer 2024 frei und könnte den Posten somit problemlos übernehmen.

Marokko will Erfolg bei der WM im Sommer

Der Nachfolger von Regragui soll die Marokkaner bei der anstehenden WM zum Erfolg führen. Ziel der Nordafrikaner sei es, mindestens den vierten Platz der vergangenen WM in Katar zu bestätigen, den Regragui als Trainer mitzuverantworten hatte.

Nach der starken Vorstellung im Afrika Cup zu Beginn des Jahres, bei dem die Marokkaner nur knapp mit 0:1 im Finale gegen den Senegal verloren, scheint die Mannschaft auf einem guten Weg zu sein.

Marokko in machbarer WM-Gruppe

Der nun als Nachfolger gehandelte Xavi gewann in seinen drei Jahren als Trainer des FC Barcelonas die spanische Meisterschaft sowie den spanischen Supercup.

Als Spieler krönte er seine erfolgreiche Karriere im Jahr 2010 mit dem Weltmeistertitel. Zuvor gewann er mit dem FC Barcelona vier Champions-League-Titel und acht spanische Meisterschaften