Absurde Rekordpreise für WM-Trikots

Mette Bech 24.03.2026 • 12:33 Uhr Schlicht im Design, teuer im Preis: Die Rekordpreise des neuen WM-Trikots von England sorgen für Aufsehen. So viel mussten die Fans noch nie für das Nationaltrikot ausgeben.

Nach der Vorstellung der neuen Heim- und Auswärtstrikots für die Weltmeisterschaft 2026 sind nun auch die Preise bekannt geworden – und die sorgen vor allem bei den Fans des englischen Nationalteams für Aufsehen. Das neue „Three Lions“-Trikot ist so teuer wie noch nie, schreiben englische Medien.

Für das Erwachsenen-Trikot werden nach einer Preiserhöhung von acht Prozent nun 134,99 Pfund fällig, was umgerechnet rund 156 Euro entspricht. Zum Vergleich: Bei der EM 2024 lag der Preis noch bei 124,99 Pfund. Als Grund für die erneute Steigerung wird unter anderem die Inflation angeführt.

Die deutschen Fans können sich im Vergleich fast noch glücklich schätzen, da das DFB-Trikot für rund 50 Euro weniger zum Verkauf steht.

„Happy and glorious“ ersetzt umstrittenes Kreuz

Wie bereits zuvor unterscheidet man in England auch diesmal zwischen einem „Match-Trikot“, das dem der Profis am nächsten kommt, und einem „Stadion-Trikot“ mit etwas lockererem Schnitt.

Auch das Stadion-Trikot für Erwachsene wurde teurer und kostet nach einer Erhöhung von sechs Prozent nun 89,99 Pfund. Für die Individualisierung mit Namen und Nummer fallen zusätzlich rund 60 Pfund an. Im Vergleich zur WM 2022 fällt der Preisanstieg sogar noch deutlicher aus – damals lag der Preis für das Match-Trikot bei insgesamt 114,95 Pfund.

Nicht nur die Erwachsenen sind von der Preiserhöhung betroffen. Selbst für die Juniorentrikots muss ein dreistelliger Betrag von 114,99 Pfund bezahlt werden.

Neben den Preisen gibt es auch optische Veränderungen: Das von Nike produzierte Trikot verzichtet auf das zuletzt umstrittene St.-Georgs-Kreuz im Kragen. Stattdessen befindet sich an der Stelle nun der Schriftzug „happy and glorious“ – ein Tribut an die britische Nationalhymne God Save the King.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN