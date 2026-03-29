Ärger und Verwirrung nach Trikot-Fauxpas

SPORT1 29.03.2026 • 11:15 Uhr Beim Freundschaftsspiel der USA gegen Belgien sorgt ein Trikot-Fauxpas für Ärger. Die beiden Mannschaften waren aus der Entfernung kaum zu unterscheiden.

Beim Freundschaftsspiel der USA gegen Belgien (2:5) gab es viel Verwirrung auf und neben dem Platz. Grund dafür waren die Trikotfarben beider Mannschaften, die auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich schienen.

Die Fans im Stadion, vor dem Fernseher und auch die Spieler selbst hatten Schwierigkeiten, die Trikots der Gegner von den eigenen zu unterscheiden. US-Star Christian Pulisic erklärte nach dem Spiel, es sei schwer gewesen, mit den Trikots zurechtzukommen. Er sagte außerdem, „alle waren etwas schockiert“, als sie zu Beginn des Spiels die Farbkollision bemerkten.

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Auch der belgische Nationalspieler Amadou Onana bezeichnete den Farbkonflikt als „schrecklich“: „Es war ziemlich hart. Aber letztendlich sind wir Profis, also müssen wir unter allen Umständen spielen können“, fasste er die Situation am Ende zusammen.

Anscheinend versuchten die Amerikaner in der Halbzeitpause eine Lösung zu finden, doch die Zeit reichte wohl nicht aus, um einen anderen Trikotsatz aus dem Hotel holen zu lassen, wie The Athletic berichtete. Daher ging es auch in Halbzeit zwei mit der gleichen verwirrenden Farbkombination weiter.

USA mit rot-weißen Streifen und Belgien mit rosa Muster auf hellblauem Trikot

Beide Mannschaften spielten in ihren neuen Trikots, die im Rahmen der WM im Sommer erst vor Kurzem vorgestellt wurden. Das Trikot der USA erinnert an die US-amerikanische Flagge mit wellenförmigen roten und weißen Streifen, die vorne über das Trikot verlaufen. Auf dem Rücken ist ein größerer weißer Bereich zu sehen.

Die belgischen Trikots zeichnen sich durch ein rosafarbenes Muster und schwarze Details auf hellblauem Grund aus. Als die Mannschaften zu Beginn des Spiels nebeneinander standen, fiel auf, dass die Trikots schwer voneinander zu unterscheiden waren.

Doch beide Trikots wurden wohl schon lange im Vorhinein für dieses Spiel genehmigt. Die Verwechslungsgefahr wurde den Verantwortlichen erst kurz vor Spielbeginn bewusst, doch dann war es zu spät.

Wie Pulisic nach dem Spiel betonte, sei das aber auch nicht der Grund für die desolate Leistung der Amerikaner gewesen: „Das ist überhaupt keine Entschuldigung, denn beide Mannschaften haben damit zu kämpfen.“ Trotzdem zeigte er sich verärgert über diesen Faux-Pas: „So etwas darf einfach nicht passieren. Es war ein bisschen seltsam. Es war sehr schwierig.“

Farbkonflikt: Ausstatter Nike schaltet sich in Diskussion ein

Als die Diskussionen in den sozialen Medien am Samstagabend zunahmen, schalteten sich sogar Mitarbeiter des US-Ausrüsters Nike ein. „Wer auch immer diese Spielpaarung genehmigt hat, hat es (wirklich) vermasselt“, schrieb die Farbdesignerin des US-Trikots auf X. Auch sie betonte noch einmal, dass das Trikot bereits offiziell genehmigt wurde.

Der belgische Nationalspieler Senne Lammens fasste nach dem Spiel zusammen: „Ich habe den Ausrüstungsmanager in der Halbzeitpause gefragt, und er sagte, sie hätten das nicht entschieden. Ich glaube, beide Länder wollten mit ihren neuen Trikots spielen. Das war also der Grund. Von den Tribünen aus war es meiner Meinung nach nicht optimal. Aber auch auf dem Spielfeld war es nicht gerade einfach. Ich hoffe also, dass es in Zukunft etwas unterschiedlicher wird.“