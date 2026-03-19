BVB-Star fehlt im Deutschland-Kader!

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 19.03.2026 • 10:13 Uhr Bittere Nachricht für Maximilian Beier: Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft ihn nicht für die nächsten Länderspiele.

Maximilian Beier wird nicht für die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert.

Wie SPORT1 bestätigten kann, berief Bundestrainer Julian Nagelsmann den Offensivspieler des BVB nicht für die Partien gegen die Schweiz und Ghana. Sky hatte zuerst berichtet.

Beier gehört bei Borussia Dortmund derzeit meist zur Startelf, für die Spiele Ende März reichte es aber nicht. Aktuell kommt der 23-Jährige auf eine Saisonbilanz von 36 Einstätzen, neun Toren und sieben Assists.

Für die Nationalmannschaft lief Beier zuletzt im Oktober 2025 auf, bei den Spielen gegen Luxemburg und die Slowakei in der WM-Qualifikation einen Monat später gehörte er bereits nicht zum deutschen Aufgebot.