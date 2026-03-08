DFB-Team: Spannender Nagelsmann-Satz über Sané

Maximilian Huber 08.03.2026 • 21:12 Uhr Julian Nagelsmann spricht Leroy Sané großes Vertrauen aus und befeuert die WM-Hoffnungen des Offensivspielers. Sané selbst ist bereit, jede mögliche Rolle bei der WM einzunehmen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Leroy Sané großes Vertrauen ausgesprochen und die WM-Hoffnungen des Offensivspielers befeuert.

„Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel. Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein“, sagte Nagelsmann im Gespräch mit dem kicker.

Nachdem der Bundestrainer Sané in den ersten beiden Länderspielperioden während der WM-Qualifikation nicht nominiert hatte, überzeugte der Ex-Bayern-Star im dritten DFB-Lehrgang: Sané traf beim wichtigen 6:0-Sieg gegen die Slowakei doppelt, bereitete zwei Tore vor und spielte sich regelrecht in einen Rausch.

Sané? Nagelsmann reagiert ehrlich

Nagelsmann kommt deshalb zu einem bemerkenswert offenherzigen Schluss: „So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt.“

Nagelsmann hatte im August die Nicht-Nominierung von Sané mit der schwächeren Qualität der türkischen Süper Lig begründet, in der Sané seit vergangenem Sommer für Galatasaray Istanbul aufläuft.

„Meine Worte an Leroy waren nicht böse gemeint, ich hatte allerdings mit ihm vorab besprochen, dass ich es auch einmal öffentlich thematisieren werde, dass er bei uns keinen Freifahrtsschein hat“, blickte Nagelsmann zurück. „Manchmal mache ich mir keine Gedanken im Vorfeld, sondern antworte auf Fragen, was ich gerade denke. Dann gibt es Dinge, die höhere Wellen schlagen.“

Sané: „Bin bereit, jede Rolle anzunehmen“

Sané selbst zeigte sich im Gespräch mit dem kicker dankbar für das Vertrauen von Nagelsmann. Die Nominierung für den WM-Kader sei „sein großes Ziel“, sagte der 30-Jährige.

Dann wäre für Sané auch egal, in welcher Rolle Nagelsmann mit ihm plane: „In einem Turnier kommt man nicht weit mit elf Spielern, sondern dem gesamten Kader. Ich bin bereit, jede Rolle anzunehmen, die mich und die Mannschaft weiterbringt. Ob ich von Anfang an auf dem Platz stehe oder die Jungs von der Bank aus pushe: Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“