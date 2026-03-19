Diese großen Namen fehlen in Nagelsmanns Team

Philipp Heinemann 19.03.2026 • 14:02 Uhr Der Deutschland-Kader von Julian Nagelsmann steht - und einige prominente Spieler sind nicht dabei. Nicht nur ein BVB-Duo fehlt im Aufgebot.

Julian Nagelsmann hat 26 Spieler in seinen Kader für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft berufen – für einige prominente Namen hat es nicht gereicht.

Unter anderem Karim Adeyemi fehlt im Aufgebot für die Spiele gegen die Schweiz und Ghana Ende März. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund wird die Partien wie auch sein Vereinskollege Maxi Beier am Fernseher verfolgen müssen – ebenso wie Kölns Juwel Said El Mala.

Im Vergleich zur letzten Zusammenkunft der DFB-Stars fallen außerdem Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Assan Ouédraogo und Ridle Baku (beide RB Leipzig) und Finn Dahmen (FC Augsburg) weg.

Auch Füllkrug fehlt in Nagelsmanns Kader

Außerdem nicht dabei sind bekannte Spieler wie Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Dieser gehörte – damals überraschend – aber auch schon im vergangenen November nicht zum Team. Und in den drei Spielen davor saß er nur auf der Bank.

Schon länger nicht mehr dabei und auch diesmal nicht berücksichtigt: Niclas Füllkrug. Dieser hatte die letzten fünf Partien Deutschlands verpasst, er war stets verletzt. Aktuell ist er fit, kann beim AC Mailand aber noch nicht wie einst gewohnt glänzen.

Leise Hoffnungen auf eine Nominierung hatte zuletzt auch Tom Bischof, der Mittelfeldspieler des FC Bayern wird aber vorerst weiter zur U21 gehören. Sein Teamkollege beim FCB, Jamal Musiala, soll erst vollständig fit werden, bevor er wieder berufen wird.