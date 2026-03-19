Nagelsmann mit Klartext zu Undav - SPORT1

Philipp Heinemann 19.03.2026 • 18:42 Uhr Ein Interview von Deniz Undav schlägt mächtig Wellen. Nun bezieht Julian Nagelsmann dazu Stellung.

Funkstille zwischen dem Bundestrainer und einem der besten deutschen Stürmer? Julian Nagelsmann hat Einblicke in sein Verhältnis zu Angreifer Deniz Undav vom VfB Stuttgart gegeben – und dabei Kritik an der Berichterstattung zu dem Fall geübt.

Zur Erinnerung: Undav hatte rund eine Woche vor der Kadernominierung für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft bei Sky erklärt, dass er derzeit keinen Kontakt zu Nagelsmann habe. Er beschwerte sich dabei auch über die öffentliche Wahrnehmung seiner Person.

Nagelsmann sprach davon, dass das Interview mit Undav „unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen“ sei: „Das nur mal an die Kollegen gerichtet, die es eingeholt haben.“

Undav? „Das habe ich ja versucht zu erklären“

Zu seiner Kommunikation mit dem Stuttgarter Spieler sagte er derweil: „Nur mal zur Einordnung: Deniz hat von mir im Dezember einen großen Maßnahmenkatalog bekommen.“

Es habe sich um Dinge gehandelt, die Undav „abseits von Toren und Vorlagen“ umsetzen solle, um wieder verstärkt in den Fokus zu rücken. Bei den letzten Spielen im November war Undav nicht nominiert worden.

„Deniz ist ein Spieler, der sich daraufhin auch geäußert hat. Und da höre ich schon auf meine Spieler, wie viel Feedback sie haben wollen: Deniz hat gesagt, er weiß, was zu tun ist und er will sich darauf konzentrieren“, erläuterte der DFB-Coach.

Nagelsmann unterbricht Reporter bei Undav-Frage

Zwischen ihm und Undav sei alles „in absoluter Ordnung“, betonte der Bundestrainer. Als ein Reporter Nagelsmann darauf ansprach, dass der VfB-Star womöglich Feedback vermisst habe, unterbrach dieser ihn sofort. „Nee, nee, hat er nicht. Das habe ich ja versucht zu erklären. Er hat es nicht vermisst. Er hat gesagt, ruf mich erst zur Nominierung wieder an, das waren seine Worte.“