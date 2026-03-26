Italien bangt um WM: "Das wichtigste Spiel meiner Karriere"

SID 26.03.2026 • 05:36 Uhr Im Halbfinale der Playoffs müssen die Italiener gegen Nordirland gewinnen, sonst findet die Endrunde der Weltmeisterschaft erneut ohne sie statt.

Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso macht sich Druck, sehr viel Druck. „Das ist definitiv das wichtigste Spiel meiner Karriere“, sagte die Sechser-Ikone vor dem Playoff-Halbfinale der Italiener gegen Nordirland am Abend (20.45 Uhr/DAZN). Dreimal nacheinander die Weltmeisterschaft zu verpassen, es wäre der GAU.

Er benötige Schlaftabletten, so Gattuso, sonst liege er wegen des Drucks die ganze Nacht wach „wie eine Fledermaus“. Die Endrunden 2018 in Russland und 2022 in Katar hat Italien verpasst, seit dem vierten Triumph 2006 in Deutschland nicht einmal mehr ein K.o.-Spiel bestritten.

Italiens anspruchsvoller Weg zur WM

„Aber ich bin vorbereitet“, sagte der 48-Jährige, der einst bei der AC Mailand und in der Nationalmannschaft seinen Gegenspielern das Fürchten lehrte: „Ich denke nicht darüber nach, was passiert, wenn es schlecht läuft. Ich möchte positiv denken, groß denken, wir werden unser Bestes geben.“ Er selbst habe sich eine riesige Verantwortung auferlegt.