Liverpool vorerst ohne Salah

SID 20.03.2026 • 14:53 Uhr Mohamed Salah verpasst Ägyptens WM-Test in Spanien, soll den Reds aber im Viertelfinale der Königsklasse wieder zur Verfügung stehen.

Beim Viertelfinal-Einzug des FC Liverpool erzielte Mohamed Salah noch sein 50. Tor in der Champions League, jetzt steht dem Ägypter eine Zwangspause bevor. Teammanager Arne Slot gab am Freitag bekannt, dass der 33-Jährige wegen einer Muskelverletzung vorerst ausfällt. Salah verpasst damit das Spiel bei Brighton and Hove Albion am Samstag (13.30 Uhr) und wird auch der ägyptischen Nationalmannschaft fehlen.

„Das Gute für Liverpool und für uns ist, dass wir eine Länderspielpause einlegen. Das Schlechte für Ägypten ist, dass er nicht dorthin gehen kann“, sagte Slot, der sich mit den Reds am Mittwoch gegen Galatasaray Istanbul (4:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse durchgesetzt hatte. Salah soll im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (8. und 14. April) wieder zur Verfügung stehen.