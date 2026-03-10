Offiziell! BVB-Star darf für Rangnick spielen

SID 10.03.2026 • 09:59 Uhr Erst Paul Wanner, nun Carney Chukwuemeka: Österreich bekommt gleich zwei namhafte Optionen für die WM im Sommer.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick steht für die Fußball-WM im Sommer neben Paul Wanner eine weitere neue und namhafte Option zur Verfügung. Carney Chukwuemeka vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist ab sofort für das österreichische Nationalteam spielberechtigt. Das geht aus den Daten der FIFA-Plattform zu Verbandswechseln hervor.

Am Montag wurden demnach die Wechsel von Chukwuemeka und Wanner (PSV Eindhoven), der sich in der Vorwoche gegen eine Zukunft in der DFB-Auswahl entschieden hatte, genehmigt. Das Duo könnte bereits in den Länderspielen in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) zum Einsatz kommen. Rangnick nominiert seinen Kader für die Tests am 16. März.

Chukwuemeka in Österreich geboren

Chukwuemeka wurde in Wien geboren und wuchs in England auf. Der Sohn nigerianischer Eltern durchlief auch mehrere U-Nationalteams auf der Insel. Seit Februar 2025 steht er beim BVB unter Vertrag, zuletzt fehlte der 22-Jährige aber mit muskulären Problemen.