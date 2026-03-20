Tuchel mit besonderer Kane-Maßnahme - SPORT1

Johannes Behm 20.03.2026 • 14:34 Uhr Thomas Tuchel greift vor Englands Länderspielen gegen Uruguay und Japan zu einer besonderen Maßnahme. Auch Harry Kane ist betroffen.

Thomas Tuchel hat sich für die letzte Länderspielperiode vor der Weltmeisterschaft im Sommer etwas Besonderes einfallen lassen. So haben elf Spieler, darunter auch Harry Kane vom FC Bayern, vom englischen Nationaltrainer eine Pause verordnet bekommen.

„Um das Beste herauszuholen, haben wir entschieden, den Lehrgang in zwei Teile zu splitten“, verkündete der 52-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz zur Kader-Vorstellung. Von den 30 nominierten Feldspielern werden zunächst nur 19 Stück an den Start gehen und für das Spiel gegen Uruguay am Freitagabend (27. März ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) infrage kommen.

„Wir wollen den Spieler eine echte Chance geben, sich zu beweisen und um Minuten zu konkurrieren. Zuerst im Hinblick auf das Spiel gegen Uruguay, aber auch im Hinblick auf ihr Ticket zur WM“, begründete Tuchel die besondere Maßnahme.

FC Bayern: Kane bekommt Extra-Pause

Nach der Partie gegen Uruguay kommen Kane und die zehn weiteren England-Stars dazu – während im Gegenzug auch einige Spieler nach Hause müssen. „Wir werden dann einige Spieler heimschicken, um eine Gruppe aus 21 oder 22 Feldspielern plus Torhüter zu haben. Dann fokussieren wir uns auf das Japan-Spiel“, erklärte Tuchel das Prozedere im Vorfeld des finalen Testspiels gegen Japan (31. März ab 20.45 im LIVETICKER).

Die elf Akteure, die erst am Freitagabend oder Samstagmorgen anreisen, sind Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane und Bukayo Saka. Als Grund für die Maßnahme führte Tuchel die hohe Belastung der Akteure an. Zudem hätten sie sich bei ihm bereits bewiesen.