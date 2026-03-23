„Wird uns diesmal nicht blühen“: Hummels glaubt an DFB-Team

SID 23.03.2026 • 18:03 Uhr Der Weltmeister von 2014 zählt das Team von Trainer Julian Nagelsmann zum erweiterten Favoritenkreis.

Mats Hummels, Fußball-Weltmeister von 2014, rechnet bei der anstehenden WM im Sommer mit einem deutlich besseren Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft als bei den beiden vergangenen Turnieren: „Was wir 2018 und 2022 mitmachen mussten, dass nach der Vorrunde Ende war, wird uns dieses Mal nicht blühen“, sagte der 37-Jährige, „es wird ein sehr souveränes Weiterkommen geben.“

In der Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Curacao, Ecuador und die Elfenbeinküste. „Ich erwarte schon, dass die deutsche Nationalmannschaft in den drei Spielen nicht nur gewinnt, sondern auch die klar überlegene Mannschaft sein wird“, sagte Hummels, der die WM in den USA, Mexiko und Kanada als Experte des übertragenden Streamingdienstes MagentaTV begleiten wird.

Mit Blick auf die favorisierten Mannschaften stehe Spanien „über allem“, sagte Hummels, „danach gibt es sieben, acht, neun Teams, die realistisch Weltmeister werden können. Da sind wir eines davon.“