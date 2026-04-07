Zukunft von Ancelotti kurz vor Klärung

SPORT1 07.04.2026 • 20:16 Uhr Der brasilianische Fußballverband und Carlo Ancelotti sollen sich über eine Verlängerung einig sein. Es fehlt wohl nur noch die Unterschrift unter den neuen Vertrag.

Die Verlängerung von Carlo Ancelotti als brasilianischer Nationaltrainer soll unmittelbar bevorstehen. Wie ESPN berichtet, fehlt nur noch die Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier.

Samir Xaud, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF, bestätigte, dass alle Details geklärt seien und es lediglich kleine „bürokratische und juristische Anpassungen“ brauche.

„Wir haben alles ausführlich besprochen. Als wir aus Brasilien abgereist sind, haben wir vereinbart, nach der FIFA-Pause zu unterschreiben“, sagte Xaud. Auch Ancelotti selbst machte keinen Hehl aus seiner Bereitschaft: „Wenn wir etwas verfolgen wollen, gibt es kein Problem.“ Die Einigung ist demnach vollständig erzielt.

Der neue Vertrag soll den Italiener bis zur WM 2030 binden. Ancelottis aktuelles Arbeitspapier läuft bis zum Turnier 2026.

Nur Ancelottis Assistenten bekommen Gehaltserhöhung

Der neue Vertrag soll in zwei Phasen unterteilt sein. Zunächst gilt die Vereinbarung bis 2028. Anschließend greift automatisch eine Verlängerung um zwei weitere Jahre bis zur WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko.

An den finanziellen Rahmenbedingungen ändert sich nichts. Ancelotti soll weiterhin rund zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen – damit bleibt er der bestbezahlte Nationaltrainer in der Geschichte Brasiliens.

Eine Gehaltserhöhung verhandelte der Italiener aber doch für die Mitglieder seines Trainerteams. Seine Co-Trainer Paul Clement und Francisco Mauri, der Fitnesstrainer Mino Fulco und der Leistungsanalyst Simone Montanaro erhalten eine Gehaltserhöhung.