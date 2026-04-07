Zukunft von Ancelotti kurz vor Klärung

Die Verlängerung von Carlo Ancelotti als brasilianischer Nationaltrainer soll unmittelbar bevorstehen. Wie ESPN berichtet, fehlt nur noch die Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier.
Zukunft von Ancelotti wohl klar
Samir Xaud, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF, bestätigte, dass alle Details geklärt seien und es lediglich kleine „bürokratische und juristische Anpassungen“ brauche.
„Wir haben alles ausführlich besprochen. Als wir aus Brasilien abgereist sind, haben wir vereinbart, nach der FIFA-Pause zu unterschreiben“, sagte Xaud. Auch Ancelotti selbst machte keinen Hehl aus seiner Bereitschaft: „Wenn wir etwas verfolgen wollen, gibt es kein Problem.“ Die Einigung ist demnach vollständig erzielt.
Der neue Vertrag soll den Italiener bis zur WM 2030 binden. Ancelottis aktuelles Arbeitspapier läuft bis zum Turnier 2026.
Nur Ancelottis Assistenten bekommen Gehaltserhöhung
Der neue Vertrag soll in zwei Phasen unterteilt sein. Zunächst gilt die Vereinbarung bis 2028. Anschließend greift automatisch eine Verlängerung um zwei weitere Jahre bis zur WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko.
An den finanziellen Rahmenbedingungen ändert sich nichts. Ancelotti soll weiterhin rund zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen – damit bleibt er der bestbezahlte Nationaltrainer in der Geschichte Brasiliens.
Eine Gehaltserhöhung verhandelte der Italiener aber doch für die Mitglieder seines Trainerteams. Seine Co-Trainer Paul Clement und Francisco Mauri, der Fitnesstrainer Mino Fulco und der Leistungsanalyst Simone Montanaro erhalten eine Gehaltserhöhung.
Dies sei nach Angaben von ESPN einer der Wünsche von Ancelotti an den brasilianischen Verband gewesen. Nur bei einer Gehaltserhöhung für sein Team hätte er einer Verlängerung zugestimmt. Die CBF hat die Vertragsunterlagen bereits vorbereitet, nun warten alle auf die finale Unterschrift.