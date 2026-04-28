WM-Schock für Brasilien! Real-Star Militao fällt aus

SID 28.04.2026 • 14:44 Uhr Real-Star Eder Militao verpasst die WM. Der 28-Jährige fällt mehrere Monate aus. Für Nationaltrainer Carlo Ancelotti ist das ein herber Rückschlag.

Rekordweltmeister Brasilien muss bei der Fußball-WM im Sommer auf Abwehrchef Eder Militao verzichten.

Der Innenverteidiger von Real Madrid wurde am Dienstag nach einer schweren Muskelverletzung am linken Oberschenkel operiert und fällt mehrere Monate aus. Das teilte der spanische Rekordmeister mit. Der Eingriff fand bei einem Spezialisten in Finnland statt.

Der 28-Jährige hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche bei Reals 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen.

Real-Star Militao fällt fünf Monate aus

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien und Brasilien muss Militao mindestens fünf Monate pausieren. Damit gilt eine Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) als ausgeschlossen.