OP bei Real-Star! WM-Aus wohl unausweichlich

Bittere Gewissheit bei Éder Militao: Der Innenverteidiger von Real Madrid wird sich diese Woche einer Operation in Finnland unterziehen müssen. Der Brasilianer hatte sich im Ligaspiel gegen Deportivo Alavés (2:1) am linken Oberschenkel verletzt.
Bittere Gewissheit bei Real-Star
Militao hatte kurz vor der Pause über Beschwerden geklagt und um Auswechslung gebeten. Die Untersuchungen bestätigten eine erneute Muskelverletzung in jenem Bereich, der ihm bereits in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme bereitet hatte.
OP! Militao verpasst wohl WM
Nun hat sich der 28-Jährige für einen operativen Eingriff entschieden – wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.
Die Ausfallzeit wird auf etwa vier bis fünf Monate geschätzt. Damit verpasst der Abwehrchef nicht nur den Saisonendspurt, sondern höchstwahrscheinlich auch die Weltmeisterschaft im Sommer mit der brasilianischen Nationalmannschaft.
Für Militao, der sich erst Anfang April zurückgemeldet hatte, ist es der nächste bittere Dämpfer in einer von Verletzungen geprägten Spielzeit.
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