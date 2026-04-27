OP bei Real-Star! WM-Aus wohl unausweichlich

SPORT1 27.04.2026 • 13:51 Uhr Éder Militao muss unters Messer. Der Brasilianer laboriert an einer Oberschenkelverletzung und wird die WM im Sommer ziemlich sicher verpassen.

Militao hatte kurz vor der Pause über Beschwerden geklagt und um Auswechslung gebeten. Die Untersuchungen bestätigten eine erneute Muskelverletzung in jenem Bereich, der ihm bereits in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme bereitet hatte.

OP! Militao verpasst wohl WM

Nun hat sich der 28-Jährige für einen operativen Eingriff entschieden – wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Die Ausfallzeit wird auf etwa vier bis fünf Monate geschätzt. Damit verpasst der Abwehrchef nicht nur den Saisonendspurt, sondern höchstwahrscheinlich auch die Weltmeisterschaft im Sommer mit der brasilianischen Nationalmannschaft.