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OP bei Real-Star! WM-Aus wohl unausweichlich

Bittere Gewissheit bei Real-Star

Éder Militao muss unters Messer. Der Brasilianer laboriert an einer Oberschenkelverletzung und wird die WM im Sommer ziemlich sicher verpassen.
Nach dem 1:1 gegen Real Betis sorgt vor allem eine Szene für Diskussionen. Madrids Trainer Álvaro Arbeloa kritisiert den Schiedsrichter scharf und spricht von einem klaren verweigerten Handelfmeter.
SPORT1
Éder Militao muss unters Messer. Der Brasilianer laboriert an einer Oberschenkelverletzung und wird die WM im Sommer ziemlich sicher verpassen.

Bittere Gewissheit bei Éder Militao: Der Innenverteidiger von Real Madrid wird sich diese Woche einer Operation in Finnland unterziehen müssen. Der Brasilianer hatte sich im Ligaspiel gegen Deportivo Alavés (2:1) am linken Oberschenkel verletzt.

Militao hatte kurz vor der Pause über Beschwerden geklagt und um Auswechslung gebeten. Die Untersuchungen bestätigten eine erneute Muskelverletzung in jenem Bereich, der ihm bereits in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme bereitet hatte.

OP! Militao verpasst wohl WM

Nun hat sich der 28-Jährige für einen operativen Eingriff entschieden – wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Die Ausfallzeit wird auf etwa vier bis fünf Monate geschätzt. Damit verpasst der Abwehrchef nicht nur den Saisonendspurt, sondern höchstwahrscheinlich auch die Weltmeisterschaft im Sommer mit der brasilianischen Nationalmannschaft.

Für Militao, der sich erst Anfang April zurückgemeldet hatte, ist es der nächste bittere Dämpfer in einer von Verletzungen geprägten Spielzeit.

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