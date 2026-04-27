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WM-Aus! Simons bestätigt traurige Befürchtung

Simons bestätigt traurige Befürchtung

Hiobsbotschaft für Xavi Simons vor der WM. Der Offensivspieler von Tottenham hat sich schwer am Knie verletzt.
Xavi Simons wird die WM verletzt verpassen
Xavi Simons wird die WM verletzt verpassen
© IMAGO/Offside Sports Photography
SID
Hiobsbotschaft für Xavi Simons vor der WM. Der Offensivspieler von Tottenham hat sich schwer am Knie verletzt.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der WM im Sommer auf den früheren Leipziger Xavi Simons verzichten. Der Offensivspieler von Tottenham Hotspur hat sich am Wochenende eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Das teilte der 23-Jährige selbst mit.

Simons hatte sich beim wichtigen 1:0-Erfolg der Spurs im Abstiegskampf beim Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers am Samstag verletzt, war mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben und schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht worden. Medienberichten zufolge soll er sich das Kreuzband gerissen haben.

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Simons „am Boden zerstört“

In einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien meldete sich Simons am späten Sonntagabend zu Wort. „Sie sagen, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich so an“, schrieb der Mittelfeldspieler auf Instagram. „Meine Saison ist abrupt zu Ende gegangen und ich versuche gerade, das alles zu verarbeiten. Ehrlich gesagt bin ich am Boden zerstört. Nichts davon ergibt einen Sinn. Alles, was ich wollte, war, für mein Team zu kämpfen.“

Nun sei ihm diese Möglichkeit genommen worden, „zusammen mit der Weltmeisterschaft“. Der Traum, sein Land in den USA, Mexiko und Kanada zu vertreten, sei „nun vorbei“, ergänzte er. Wie für Oranje ist sein Ausfall auch für Tottenham ein herber Rückschlag: Vier Spieltage vor Saisonende liegen die Spurs zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Simons hat bislang 34 Länderspiele bestritten (sechs Tore) und war für die WM, die am 11. Juni beginnt, fest eingeplant gewesen. Die Elftal trifft in der Vorrundengruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien.

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