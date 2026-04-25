Schreie vor Schmerz! Xavi Simons verletzt ausgewechselt

Vincent Wuttke 25.04.2026 • 21:57 Uhr Xavi Simons verletzt sich bei Tottenham. Droht dem Niederländer sogar das WM-Aus?

Tottenham Hotspur hat im Abstiegskampf endlich wieder ein Lebenszeichen gesendet – doch der hart erkämpfte Sieg bei den Wolverhampton Wanderers wurde von einem bitteren Moment überschattet: Offensivstar Xavi Simons musste nach einer übel aussehenden Aktion auf einer Trage vom Feld gebracht werden.



Die Spurs gewannen am Samstag bei den bereits abgestiegenen Wolves zwar 1:0, bleiben aber trotz der erlösenden drei Punkte weiter unter maximalem Druck – und bangen nun um einen ihrer wichtigsten Kreativspieler. Zudem könnte für den Niederländer auch die WM in Weite Ferne rücken.

Die Szene spielte sich nach rund einer Stunde ab: Simons ging nach einem Kontakt mit Wolves-Verteidiger Hugo Bueno im eigenen Strafraum zu Boden, blieb schreiend liegen und hielt sich das Knie.



Anschließend musste der Niederländer nach einer Behandlung gestützt und später auf einer Trage aus dem Stadion-Innenraum gebracht werden.

De Zerbi macht Hoffnung

Englische Medien berichten, Simons habe sich bei der Aktion das Knie überstreckt, die genaue Diagnose steht aber noch aus.

Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi machte nach dem Spiel zumindest etwas Hoffnung: betonte zudem den Unterschied zu Muskelverletzungen und erklärte, warum er bei Simons besonders vorsichtig ist: „Er hatte Schmerzen, aber ich habe vor zwei Minuten mit ihm gesprochen – und er fühlt sich besser als zu Beginn der Verletzung.“