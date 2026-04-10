FC Bayern: Eberl reagiert auf brisanten Kahn-Vorschlag zu Musiala

Mette Bech , Maximilian Huber 10.04.2026 • 17:31 Uhr Max Eberl widerspricht der umstrittenen WM-Empfehlung von Oliver Kahn an Jamal Musiala deutlich. Trotz Verletzungspause setzt der Bayern-Sportvorstand auf die Qualitäten des Offensivstars – und hält einen Verzicht auf das Turnier für keine realistische Option.

Max Eberl hat auf den überraschenden Vorschlag von Oliver Kahn klar reagiert und diesem deutlich widersprochen. Der frühere Weltklasse-Torhüter hatte bei Sky angeregt, dass Jamal Musiala auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft verzichten könnte, um nach seiner langen Verletzungspause zunächst wieder vollständig zu alter Stärke zu finden.

Der Sportvorstand des FC Bayern München teilt diese Einschätzung jedoch nicht und stellte auf Nachfrage von Sky Sport unmissverständlich klar: „Ein Spieler wie Jamal Musiala, der gesund ist und in seiner Form, der tut uns bei der WM sehr gut.“

FC Bayern: Musiala für besondere Momente einsatzbereit

Kahn hatte seinen Vorschlag vor allem mit Blick auf die Belastungssteuerung begründet. Nach der längeren Ausfallzeit könne es sinnvoll sein, Musiala behutsam wieder an das höchste Niveau heranzuführen.

Eberl bewertet die Situation allerdings anders und sieht gerade in großen Turnieren den besonderen Wert eines Spielers wie Musiala: „Wenn er nicht zu 100 Prozent fit ist, dann hat man ihn gerne auf der Bank, um besondere Momente zu kreieren“, so der Sportvorstand.

Darum glaubt Eberl nicht an einen WM-Verzicht von Musiala

Zugleich machte Eberl deutlich, dass ein freiwilliger Verzicht auf ein solches Turnier aus seiner Sicht ohnehin kaum realistisch sei. „Jeder, der Profisport betreibt und es stehen die größten Sportereignisse der Welt an, dann kann man einem Sportler nicht sagen: ‚Lass‘ die mal sausen und mach etwas anderes‘.“

Außerdem zeigte sich der 52-Jährige überzeugt davon, dass Musiala den Weg zurück zu seiner Topform erfolgreich meistern wird. Der Offensivspieler befindet sich nach seiner komplizierten Verletzung bereits seit rund fünf Monaten wieder im Training und arbeitet kontinuierlich an seinem Comeback.