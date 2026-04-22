Mit diesem Wort lässt Völler bei Neuer aufhorchen

Christopher Mallmann 22.04.2026 • 22:07 Uhr DFB-Sportdirektor Rudi Völler stärkt Keeper Oliver Baumann den Rücken. Eine Rückkehr von Manuel Neuer will er aber nicht komplett ausschließen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Keeper Oliver Baumann den Rücken gestärkt – lässt aber eine Resthoffnung auf ein Comeback der langjährigen Nummer eins Manuel Neuer.

„Manuel Neuer ist zurückgetreten. Er ist sicherlich der beste Torwart, den der Planet in den letzten 50 Jahren gesehen hat. Jetzt haben wir mit Oliver Baumann einen absoluten Top-Torwart, der sich das total verdient hat, sehr zuverlässig ist und mit Hoffenheim eine sehr gute Saison spielt. Dem sollten wir vertrauen“, sagte Völler vor dem Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern bei Sky – und schloss das Thema damit. Fast.

Denn auf die Nachfrage von Moderator Sebastian Hellmann, ob Neuer also definitiv nicht bei der anstehenden WM im Tor stehen werde, erklärte der 66-Jährige: „Normalerweise nicht.“

WM? Neuer schließt Comeback bislang aus

Welche Situation als nicht „normal“ gelten könnte, in der Neuer zur deutschen Nationalmannschaft zurückkehren würde, ließ Völler indes offen.

Neuer war nach der Heim-EM im Sommer 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ein Comeback für die anstehende Weltmeisterschaft schloss der 40-Jährige bis jetzt aus.