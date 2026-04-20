Ex-Werder-Star kämpfte sich aus Depression zurück

Mette Bech 20.04.2026 • 16:57 Uhr Top-Stürmer Marko Arnautovic spricht wenige Woche vor der historischen WM-Teilnahme über seine dunkle Phase in China. Durch strikte Corona-Auflagen und schlechten Bedingungen rutsche der ÖFB-Stürmer in eine Depression.

Der frühere Bundesligaspieler Marko Arnautović hat sich mit der österreichischen Nationalmannschaft nach 28 Jahren für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Im Podcast bei ServusTV sprach der 37-Jährige nun über eine Phase seines Lebens, die von psychischen Problemen geprägt war und jede Freude am Fußball verloren ging.

Arnautović, der insgesamt drei Jahre für den SV Werder Bremen in der Bundesliga spielte, wechselte 2019 aus der Premiere League von West Ham United zum chinesischen Fußball-Klub Shanghai SIPG. Durch die strikten Regelungen aufgrund der Coronapandemie entwickelten sich bei dem österreichischen Rekordnationalspieler psychische Probleme. „Ich bin dann in so eine Depression reingekommen“, offenbarte Arnautović in dem Podcast.

Corona-Auflagen: Grund für psychische Probleme

Vor allem die strikte Hotel-Quarantäne nach einer Einreise waren für den Fußballprofi besonders belastend. „Ich hatte kein Fenster. Ich hatte keine Handtücher für zwei Wochen. Das Essen, was du bekommst, das ist gar nichts“, erinnerte sich Arnautović zurück, der dieses Szenario insgesamt dreimal erlebt habe. Auch die zahlreichen Untersuchungen bei der Einreise in China wurden zur Belastung. „Ich musste zehn Kontrollen machen, fünfmal Blut abnehmen, fünfmal Nase, Mund, diese Kontrollen mit diesen Stäbchen“, sagte er.

Berichten zufolge hätte Arnautovic in China für eine dreijährige Vertragslaufzeit etwa 34 Millionen Euro verdienen sollen. „Irgendwann habe ich gesagt: Ist es das wert für das Geld und dass ich mein Leben so wegschmeiße und dass ich nicht mit meiner Familie sein kann?“, fragte sich der Rekordnationalspieler des ÖFB-Teams im Jahr 2021.

Das Vertragsangebot vom italienischen Erstligisten FC Bologna kam 2021 zur rechten Zeit. Dass er sich für eine Zusage entscheiden würde, war für den Stürmer schnell klar. In einem Telefonat mit seiner Frau sagte er anschließend: „Nein, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin depressiv. Ich habe keinen Spaß mehr.“

„Ich habe Angst vor Tabletten“

Mithilfe vieler Telefonate mit seiner Familie und seiner Frau konnte der Stürmer diese depressive Phase, auch ohne medizinische Behandlung, überstehen. Der gebürtige Wiener betonte: „Ich habe nie Tabletten genommen für irgendwelche Depressionen. Ich habe Angst vor Tabletten.“

Arnautović behielt in dieser dunklen Zeit die Zuversicht, dass es nur eine Phase sei und es sich wieder ins Positive wandeln werde. „Ich habe mir vorgestellt, dass es jeden Tag regnet. Irgendwann kommt die Sonne. Irgendwann kommt dieses Licht und dann ist alles vorbei“, erklärte Arnautović seine damaligen Gedankengänge.