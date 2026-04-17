Trump-Regierung erwartet Iran bei der WM

SID 17.04.2026 • 09:53 Uhr Nach FIFA-Chef Infantino zeigt sich auch die Regierung in den USA optimistisch. Trump habe Iran eingeladen, heißt es.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump geht von einer Teilnahme des iranischen Nationalteams an der Fußball-WM aus.

„Ich werde nicht für die iranische Mannschaft sprechen, aber ich kann sagen, dass der Präsident – als ich mit ihm gesprochen habe – die iranische Mannschaft hierher eingeladen hat. Wir erwarten sie also hier“, sagte Andrew Giuliani, Leiter der Task Force des Weißen Hauses für das Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli), dem Magazin Politico.

Giuliani ergänzte, dass die Regierung davon ausgehe, dass der iranische Tross bis zum 10. Juni in den USA eintreffen werde, um sein WM-Lager in Tucson/Arizona zu beziehen. Das Team trifft in Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten.

Iran brachte Boykott ins Spiel – Infantino sprach sich für Teilnahme aus

Die Teilnahme des Landes an der erstmals mit 48 Teams ausgetragenen WM in den USA, Mexiko und Kanada war zuletzt wegen des Nahost-Krieges infrage gestellt worden. Trump änderte seine Position zur Teilnahme Irans mehrmals. Teheran brachte sogar einen Boykott ins Spiel und forderte, seine Spiele in Mexiko auszutragen. Die FIFA lehnte dies ab.