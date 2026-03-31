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WM 2026: Diese Teams sind qualifiziert

Diese Teams fahren zur WM 2026

Die WM 2026 rückt immer näher. Die qualifizierten Teams in der Übersicht.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Es wird eine WM der Premieren sein.
SPORT1
Die WM 2026 rückt immer näher. Die qualifizierten Teams in der Übersicht.

Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft findet im Sommer 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Erstmals sind 48 Nationen dabei.

Schweden, Bosnien-Herzegowina, Tschechien und die Türkei haben sich am Dienstag für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Damit sind 46 der 48 Plätze vergeben.

SPORT1 zeigt alle qualifizierten Mannschaften in der Übersicht.

Europa: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Qualifizierte Teams: Deutschland, Belgien, Bosnien-Herzegowina, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, Österreich, Schottland, Schweiz, Tschechien, Türkei.

Afrika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Qualifizierte Teams: Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Ghana, Kap Verde, Südafrika, Senegal, Elfenbeinküste. Vor allem die Qualifikation der Kap Verde ist eine absolute Sensation.

Asien: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Qualifizierte Teams: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan.

Nord- und Mittelamerika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Die Gastgeber Kanada, Mexiko und USA sind alle automatisch für die WM qualifiziert.

Qualifizierte Teams: Kanada, Mexiko, USA, Panama, Curacao, Haiti.

Südamerika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Diese Teams sind dabei: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay.

Ozeanien: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Dieses Team ist dabei: Neuseeland.

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