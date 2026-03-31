WM 2026: Diese Teams sind qualifiziert

SPORT1 01.04.2026 • 00:33 Uhr Die WM 2026 rückt immer näher. Die qualifizierten Teams in der Übersicht.

Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft findet im Sommer 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Erstmals sind 48 Nationen dabei.

Schweden, Bosnien-Herzegowina, Tschechien und die Türkei haben sich am Dienstag für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Damit sind 46 der 48 Plätze vergeben.

SPORT1 zeigt alle qualifizierten Mannschaften in der Übersicht.

Europa: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Qualifizierte Teams: Deutschland, Belgien, Bosnien-Herzegowina, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, Österreich, Schottland, Schweiz, Tschechien, Türkei.

Afrika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Qualifizierte Teams: Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Ghana, Kap Verde, Südafrika, Senegal, Elfenbeinküste. Vor allem die Qualifikation der Kap Verde ist eine absolute Sensation.

Asien: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Qualifizierte Teams: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan.

Nord- und Mittelamerika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Die Gastgeber Kanada, Mexiko und USA sind alle automatisch für die WM qualifiziert.

Qualifizierte Teams: Kanada, Mexiko, USA, Panama, Curacao, Haiti.

Südamerika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick

Diese Teams sind dabei: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay.

Ozeanien: Alle WM-Teilnehmer im Überblick