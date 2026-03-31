WM 2026: Diese Teams sind qualifiziert

Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft findet im Sommer 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Erstmals sind 48 Nationen dabei.
Diese Teams fahren zur WM 2026
Schweden, Bosnien-Herzegowina, Tschechien und die Türkei haben sich am Dienstag für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Damit sind 46 der 48 Plätze vergeben.
SPORT1 zeigt alle qualifizierten Mannschaften in der Übersicht.
Europa: Alle WM-Teilnehmer im Überblick
Qualifizierte Teams: Deutschland, Belgien, Bosnien-Herzegowina, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, Österreich, Schottland, Schweiz, Tschechien, Türkei.
Afrika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick
Qualifizierte Teams: Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Ghana, Kap Verde, Südafrika, Senegal, Elfenbeinküste. Vor allem die Qualifikation der Kap Verde ist eine absolute Sensation.
Asien: Alle WM-Teilnehmer im Überblick
Qualifizierte Teams: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan.
Nord- und Mittelamerika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick
Die Gastgeber Kanada, Mexiko und USA sind alle automatisch für die WM qualifiziert.
Qualifizierte Teams: Kanada, Mexiko, USA, Panama, Curacao, Haiti.
Südamerika: Alle WM-Teilnehmer im Überblick
Diese Teams sind dabei: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay.
Ozeanien: Alle WM-Teilnehmer im Überblick
Dieses Team ist dabei: Neuseeland.