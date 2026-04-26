WM? Kahn präzisiert Musiala-Aussage

Christopher Mallmann 26.04.2026 • 22:27 Uhr Jamal Musiala findet immer mehr zu alter Form. Oliver Kahn stellt klar, was er über eine mögliche WM-Teilnahme des Bayern-Stars wirklich denkt.

Bayern-Legende Oliver Kahn hat neuerlich klargestellt, was er über eine WM-Teilnahme von Jamal Musiala denkt – und seine früheren Aussagen zu der Form des 23-Jährigen präzisiert.

„Ich habe gesagt, das Beste für alle ist: Jamal bekommt Spiele, ja, bekommt das Gefühl: ‚Hey, ich komm wieder zurück.‘ Das kann durch einen Zweikampf sein, das kann durch ein besonderes Tor sein“, sagte Kahn am Sonntagabend bei Sky 90.

In diesem Fall sei es „das Beste für alle, dass er zur Fußballweltmeisterschaft geht. Das war das, was ich gesagt habe.“

Musiala und die WM: Kahn stellt Aussage richtig

Kahn hatte kürzlich eine mögliche WM-Teilnahme von Bayern-Star Musiala infrage gestellt und dafür viel Gegenwind bekommen. Der 56-Jährige fühlte sich missverstanden und betonte: „Wenn Jamal Musiala bereit ist, gehört er auf die große WM-Bühne.“

Musiala war wegen eines Wadenbeinbruchs von Juli bis Mitte Januar ausgefallen. Anschließend plagten ihn Sprunggelenksprobleme.

Im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid konnte der Offensivstar nur als Ergänzungsspieler mitwirken. Zuletzt glänzte er als Vorlagengeber im Pokal in Leverkusen (2:0) sowie als Torschütze in Mainz (4:3).

Explodiert Musiala? „Kann passieren“

„Ich habe ja gesagt: Das Beste für alle wäre, er würde jetzt explodieren. Da haben wir gesagt, ist das möglich? Ja, kann passieren. Und dann ist es passiert“, erklärte Kahn.

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann geduldig mit Musiala sein will, versteht indes auch Dietmar Hamann – fordert zugleich aber Leistung vom Offensivstar.