WM: Modrics Wettlauf gegen die Zeit

SPORT1 28.04.2026 • 18:37 Uhr Nach seiner schweren Verletzung gibt es bei Luka Modric Optimismus, was die WM angeht. Die alte Warnung eines Bayern-Stars hallt aber nach.

Erleichterung und Zuversicht in Kroatien: Legende Luka Modric ist nach seinem heftigen Kopf-Zusammenprall im Liga-Derby zwischen der AC Milan und Juventus erfolgreich an der linken Jochbeinregion operiert worden.

Klub und Verband sprechen von einem gelungenen Eingriff – und damit wächst die Hoffnung, dass der Kapitän die WM im Sommer nicht verpasst. Doch es wird ein Wettlauf gegen die Zeit.

Mit Modric zur WM? Optimismus in Kroatien

Nationaltrainer Zlatko Dalic schürt diese Zuversicht und die Slobodna Dalmacija berichtete: „Es herrscht Optimismus.“

Dalic selbst gab nach seinem Austausch mit Modric eine klare Marschroute vor: „Ich habe mit Luka gesprochen, ihm eine erfolgreiche Operation und eine schnelle, gute Genesung gewünscht. Ich bin sicher, dass Luka alles tun wird, um für die Weltmeisterschaft bereit zu sein – und wir werden ihn maximal unterstützen. Ich bin sicher, dass die Genesung nach Plan verläuft und dass Luka uns als Kapitän zu einem weiteren großen Turnier führen wird.“

Modric mit Maske – aber Restsorgen bleiben

Und Kroatiens Teamarzt Tomislav Vlahovic sagte der Sportske novosti: „Wir sind in ständigem Kontakt mit der medizinischen Abteilung von Milan. Nach unseren bisherigen Erfahrungen mit solchen Verletzungen glauben wir fest daran, dass der Kapitän für die Weltmeisterschaft bereit sein wird.“

Trotzdem wird in Kroatien auch gebremst – vor allem wegen der naheliegenden Option, mit einer Schutzmaske zu spielen. Vlahović kündigte an, Modrić werde „mit Sicherheit beim Training und in Spielen Schutz tragen“, stellte aber zugleich klar: „Wir werden ihn nicht spielen lassen, wenn wir nicht zu hundert Prozent sicher sind, dass er spielen kann.“

Die Hoffnung beim Vizeweltmeister von 2018 ist, dass es Modric wie Josko Gvardiol machen kann. Der heutige Star-Verteidiger von Manchester City avancierte bei der WM 2022 mit einer Gesichtsmaske zum defensiven Star des Turniers.

Bayern-Star Olic schimpfte einst über Maske: „Es ist echt übel“

Wie unangenehm so eine Maske sein kann, beschrieb Ex-Nationalstürmer Ivica Olic einst aus eigener Erfahrung drastisch. Der Angreifer des FC Bayern musste im Herbst 2010 zeitweise mit dem Schutzutensil spielen und klagte bei Vecernji list: „Es ist echt übel, mit dieser Maske zu spielen. Ich sehe seitlich nichts – mein peripheres Sehen ist gleich null. Es ist nicht angenehm, aber ich halte es durch.“

Kroatien darf also auf seinen Regisseur hoffen– doch die Uhr bis zur WM läuft, und Modric muss sich auf Einschränkungen einstellen.

2018 in Russland führte Modric Kroatien ins WM-Finale gegen Frankreich (2:4) und wurde als Weltfußballer ausgezeichnet, vier Jahre später erreichte das kleine Land in Katar den dritten Platz.