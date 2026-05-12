Trainer-Comeback! Überraschung bei deutschem WM-Gegner

SID 12.05.2026 • 18:08 Uhr Beim deutschen WM-Auftaktgegner aus Curacao kommt es zu einer großen Überraschung. Nach dem Rücktritt von Fred Rutten kehrt Dick Advocaat als Trainer zurück.

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag von Curacaos Verbandspräsident Gilbert Martina per SMS erfuhr, kehrt der Niederländer zurück und ersetzt seinen Landsmann Fred Rutten, der am Montag wegen interner Probleme zurückgetreten war.

Advocaat hatte das Team zur WM-Teilnahme geführt. Im Februar war er jedoch zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Mittlerweile soll es dieser wieder besser gehen, sodass einem WM-Engagement Advocaats aus privater Sicht nichts mehr entgegenstand.

Rutten sah „professionelles Verhältnis gefährdet“

Rutten war erst seit Februar im Amt, entschied sich aber doch für den vorzeitigen Abschied und gegen die WM-Teilnahme. „Es darf kein Klima herrschen, das ein gesundes professionelles Verhältnis innerhalb der Mannschaft oder des Trainerteams gefährdet“, hatte er am Montag gesagt: „Deshalb ist der Rücktritt die richtige Entscheidung. Die Zeit drängt, und Curacao muss vorankommen. Ich bedauere den Verlauf der Dinge, wünsche aber allen Beteiligten alles Gute.“