Alaba schwärmt von Rangnick: "Fehlendes Puzzleteil"

SID 29.05.2026 • 05:39 Uhr Der Trainer führte Österreich zur ersten WM seit 1998.

Österreichs Nationalmannschaftskapitän David Alaba hat Trainer Ralf Rangnick rund zwei Wochen vor dem WM-Auftakt erneut in den höchsten Tönen gelobt.

„Seine Verpflichtung kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um unsere Entwicklung weiter voranzutreiben – und war wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil zur WM-Qualifikation“, sagte der frühere Profi des FC Bayern gegenüber Sports Illustrated Deutschland.

Österreich erstmals seit 1998 bei einer WM dabei

Auch schon vor Rangnicks Ankunft im Mai 2022 sei zwar genug Qualität in der Mannschaft vorhanden gewesen, ergänzte Alaba, „aber die letzten Prozente fehlten“. Rangnick, so der 33-Jährige, habe das Team „fußballerisch, aber auch auf mentaler Ebene weiterentwickelt“. Österreich hatte sich im November erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) treffen Alaba und Co. in Gruppe J auf Jordanien, Algerien und Titelverteidiger Argentinien.