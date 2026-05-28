WM: Entscheidung um Lionel Messi verkündet

SID 29.05.2026 • 00:29 Uhr Neben Lionel Messi fahren noch 16 weitere Weltmeister mit zum großen Turnier in Kanada, Mexiko und den USA.

Superstar Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an.

Neben dem 38 Jahre alten Kapitän stehen 16 weitere Weltmeister von Katar im 26-köpfigen Aufgebot von Trainer Lionel Scaloni, der vor allem im Angriff prominente Namen zur Verfügung hat.

Real-Toptalent nicht nominiert

Neben dem achtmaligen Ballon-d’Or-Gewinner Messi stehen auch Lautaro Martínez von Inter Mailand sowie das Sturm-Quartett aus Julián Alvarez, dem ehemaligen Stuttgarter Nicolás González, Thiago Almada und Giuliano Simeone von Atlético Madrid im Kader des dreimaligen Weltmeisters für die am 11. Juni beginnenden Endrunde.

Im Mittelfeld sind unter anderem Messis „Leibwächter“ Rodrigo De Paul oder Liverpools Alexis Mac Allister dabei, im Tor steht Emiliano Martínez. Nicht nominiert wurde etwa Toptalent Franco Mastantuono von Real Madrid.

Messi sorgte für Schockmoment

Messi hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause für Inter Miami in der MLS für einen kurzen Schockmoment gesorgt, als er sich auswechseln lassen hatte. Nach einer Untersuchung folgte allerdings rasch die Entwarnung, es sei lediglich eine Überlastung der linken Oberschenkelmuskulatur festgestellt worden.