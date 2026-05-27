Sorgen um Lionel Messi: Argentinien-Coach verrät Status Quo

Dominik Hager 27.05.2026 • 11:51 Uhr Lionel Messi hat wenige Wochen vor der WM mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nun verrät der Coach des Weltmeisters, wie es um den Superstar steht.

Ganz Fußball-Argentinien sorgt sich um die Gesundheit von Superstar Lionel Messi. Der Kapitän des Titelverteidigers soll im Rahmen der WM 2026 eigentlich sein letztes großes Turnier spielen. Doch wie fit ist der 38-Jährige wirklich?

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni gab im Interview mit DSports zwar leichte Entwarnung, bestätigte jedoch, dass der achtmalige Gewinner des Ballon d’Or nicht „vollständig fit“ in die WM-Vorbereitung gehen kann. „Die ersten Updates sind nicht ganz schlecht“, erklärte Scaloni, ohne dabei eine genaue Prognose abgeben zu wollen.

„Jetzt müssen wir abwarten, wie er sich entwickelt, bis die Ergebnisse weiterer Tests vorliegen, um zu sehen, ob sie die ersten medizinischen Berichte bestätigen“, führte der Coach des Titelverteidigers weiter aus.

Eine Situation, die drei Wochen vor dem ersten WM-Auftritt der Argentinier nicht optimal ist. „Wir alle hätten uns gewünscht, Messi wäre voll fit in den Kader gekommen, aber das ist nicht die Realität“, machte er deutlich.

Messi bei MLS-Spiel vorzeitig ausgewechselt

Messi hatte sich am 25. Mai im Match zwischen Inter Miami und Philadelphia Union verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt werden.

Miami erklärte später, dass der Routinier an einer Überlastung leide, die mit einer Muskelermüdung im linken Oberschenkelrücken zusammenhänge. Eine strukturelle Verletzung läge hingegen nach aktuellem Kenntnisstand nicht vor.

WM 2026: Argentinien-Kader noch nicht veröffentlicht