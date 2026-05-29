Baumann? "Man merkt ihm gar nichts an"

SID 29.05.2026 • 09:21 Uhr Oliver Baumann ist bei der DFB-Elf einstweilen der Platzhalter für Manuel Neuer. Seine Mitspieler sehen ihn als unverändert starken Rückhalt.

Seine Vorderleute schwärmen von Rückkehrer Manuel Neuer, doch auch Platzhalter Oliver Baumann genießt im Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein unverändert hohes Ansehen.

„Man merkt ihm gar nichts an“, sagte Linksverteidiger David Raum, der mit Baumann einst bei der TSG Hoffenheim spielte, über dessen Degradierung: „Aber das habe ich bei Olli auch nicht anders erwartet. Ich kenne ihn sehr lang, er ist sehr professionell, hat auch top trainiert und ist für die Mannschaft da. Das ist das, was einen Top-Torwart und Sportsmann auszeichnet. Genau das ist er.“

Baumann wird Neuer mindestens noch im ersten der beiden WM-Tests am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Mainz gegen Finnland vertreten. Ob Neuer nach seiner Wadenverletzung bis zur Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA voll belastbar sein wird, ist offen.

DFB-Team: Auch Tah lobt Baumann

Sollte Baumann sogar bei der WM mit dem Auftaktspiel am 14. Juni in Houston gegen Curacao noch einspringen müssen, hätten seine Vorderleute keine Bedenken. Auch mit dem 35-Jährigen würde er „eine Top-WM“ erwarten, sagte Raum.

„Auch Olli hat das top gemacht“, bekräftigte Jonathan Tah. „Er hat hier immer seine Leistung gebracht, das darf man nicht vergessen. Das sollte man respektieren“, ergänzte der Münchner Innenverteidiger, „bei allem Lob für Manu.“

Eine große Umstellung sei der Torwartwechsel so oder so nicht, versicherte Tahs Nebenmann Nico Schlotterbeck. Neuer sei wohl „all time der beste Keeper der Welt. Aber mir geben beide Torhüter, ob das jetzt Olli oder Manu ist, extrem viel Sicherheit.“