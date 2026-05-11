Bosnien mit sechs Deutschland-Legionären zur WM

SID 11.05.2026 • 18:47 Uhr Schalkes 40 Jahre alter Torjäger Edin Dzeko führt das Team vom Balkan an. Insgesamt stehen sechs Profis, die ihr Geld in Deutschland verdienen im Kader.

Bosnien und Herzegowina reist mit sechs Profis aus Deutschlands beiden höchsten Fußball-Profiligen zur bevorstehenden WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Routinier Edin Dzeko von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 führt das 26-köpfige Aufgebot von Nationalcoach Sergej Barbarez, der am Montag einen Monat vor Turnierbeginn als erster der 48 WM-Trainer seinen Kader nominierte, erwartungsgemäß als Kapitän an.

Neben dem 40 Jahre alten Stürmer gehören aus der Bundesliga auch Torhüter Nikola Vasilj (FC St. Pauli) sowie Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) und Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) zum Team des Balkan-Landes. Aus dem Unterhaus erhielten auch Dzekos Klubkollege Nikola Katic sowie Dzenis Burnic (Karlsruher SC) ein WM-Ticket.