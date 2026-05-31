"Desaster": Verletzungsschock kurz vor der WM

Felix Kunkel 31.05.2026 • 09:16 Uhr Schottland muss bei der WM auf einen Schlüsselspieler verzichten. Mittelfeldspieler Billy Gilmour verletzt sich im Testspiel gegen Deutschlands Auftaktgegner.

Herber Rückschlag kurz vor dem Turnierstart: Die schottische Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada auf Leistungsträger Billy Gilmour verzichten.

Der Mittelfeldspieler der SSC Neapel verletzte sich am Samstag beim 4:1-Testspielsieg gegen Deutschlands Auftaktgegner Curacao am Knie. Eine Teilnahme an der Endrunde ist damit ausgeschlossen, wie der schottische Verband mitteilte.

„Ich bin am Boden zerstört für Billy, er war ein fester Bestandteil in unserer WM-Qualifikation“, sagte Trainer Steve Clarke: „Der Zeitpunkt dieser Verletzung ist so unglaublich grausam, wir alle fühlen mit ihm.“

WM: „Albtraum“ für Schottland

Auch in den britischen Medien sorgte die Nachricht für große Bestürzung. Von einem „Desaster“ und einer „niederschmetternden Nachricht“ schrieb talkSPORT. Bei Goal hieß es: „Steve Clarkes Albtraum wird wahr.“

Gilmour war in den vergangenen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil der schottischen Nationalmannschaft.

Der 24-Jährige verpasste nur zwei der sechs WM-Qualifikationsspiele, beide aufgrund einer Leistenentzündung. Insgesamt kommt er auf 46 Länderspiele und zwei Tore für die „Tartan Army“.