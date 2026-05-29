Deutsch-Finne Thiaw: Hradeckys Flirtversuche nutzten nichts

SID 29.05.2026 • 12:20 Uhr Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw hätte auch für den kommenden Testgegner Finnland spielen können. Nun steht er vor einer „schwierigen” Partie.

Lukas Hradecky hat alles versucht, doch Malick Thiaw hat den „flirtenden“ Torwart eiskalt abblitzen lassen. Der finnische Nationalkeeper habe ihm mehrere WhatsApp-Nachrichten geschickt, um ihn für das Land im hohen Norden zu gewinnen, berichtete der deutsch-finnische Verteidiger und ergänzte lachend: „Ich habe auf jede einzelne mit einem Dank geantwortet“ – und abgesagt.

Der 24-Jährige, in Düsseldorf geborener Sohn einer finnischen Leichtathletin und eines Fußball-Torwarts aus dem Senegal, feierte im Juni 2023 unter Bundestrainer Hansi Flick gegen Polen (0:1) sein Debüt in der DFB-Auswahl.

Inzwischen bestritt er fünf Länderspiele, drei unter Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann, der ihn auch in den WM-Kader berief. Als er den Nominierungs-Anruf erhielt, habe er „Tränen in den Augen“ gehabt, sagte Thiaw dem finnischen Rundfunk Yle – in fließendem Finnisch.

Thiaw wollte sein Glück im DFB-Team suchen

Im ersten von zwei WM-Tests steht Thiaw am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Mainz nun „seinen“ Finnen und dem langjährigen Leverkusener Hradecky (AS Monaco) gegenüber. Er wolle dem finnischen Verband danken, sagte der junge Vater zweier Kinder, die Anfragen seien stets „elegant und höflich“ gewesen. Er habe „immer gesagt, dass ich Finnland liebe und Finne bin, dass ich es aber zuerst bei der deutschen Nationalmannschaft versuchen möchte“. Für die DFB-Elf zu spielen, sei „schon immer ein großer Traum“ für ihn gewesen.

Thiaw, der in Newcastle zusammen mit Nationalstürmer Nick Woltemade spielt, hat ihn sich erfüllt. Nun blickt er auf ein „interessantes, aber auch schwieriges Spiel“ gegen das Land, das er als Kind bis zu dreimal im Jahr besuchte. Noch heute telefoniere er häufig mit seiner Großmutter, die in Oulu lebt, ein „absoluter Fußballfan“.