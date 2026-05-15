DFB-Gegner gibt WM-Kader bekannt: Yan Diomande mit dabei!

SID 15.05.2026 • 17:20 Uhr Yan Diomande steht im WM-Aufgebot der Elfenbeinküste. Der Star von RB Leipzig trifft in der Gruppenphase auf Deutschland. Mit Bazoumana Touré hat es noch ein weiterer Bundesliga-Profi in den Kader geschafft.

Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig und Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim stehen im WM-Aufgebot von Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire).

Nationaltrainer Emerse Faé gab am Freitag seinen 26-köpfigen Kader für das Turnier im Sommer bekannt. Der 19 Jahre alte Diomande hatte ebenso wie Offensivkollege Touré (20) erst im Oktober 2025 sein Debüt für die ivorische A-Nationalmannschaft gegeben.

WM 2026: Haller nicht berücksichtigt

Bei der WM dabei ist zudem Guéla Doué, älterer Bruder des französischen Nationalspielers Désiré Doué von Paris Saint-Germain. Erstmals nominiert wurde der ehemalige französische U21-Nationalspieler Yoan-Ange Bonny von Inter Mailand, der erst vor einer Woche seine Spielberechtigung für die Afrikaner erhalten hatte.

Nicht im Kader steht dagegen der Ex-Dortmunder Sébastien Haller.

Deutschland und die Elfenbeinküste werden sich bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada am zweiten Gruppenspieltag begegnen (20. Juni). Ihre Auftaktpartie bestreitet die DFB-Auswahl am 14. Juni gegen Curaçao.

Das Aufgebot der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire):

Tor: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Koné (SC Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos Athen)

Abwehr: Emmanuel Agbadou (Besikatas Istanbul), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting Lissabon), Guéla Doué (Racing Straßburg), Ghislain Konan (FC Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo), Evan Ndicka (AS Rom), Wilfried Singo (Galatasaray Istanbul)

Mittelfeld: Seko Fofana (FC Porto), Parfait Guiagon (SC Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli Saudi FC), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)