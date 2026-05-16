DFB: Neuer reagiert auf WM-Berichte

Christopher Mallmann 16.05.2026 • 19:07 Uhr Manuel Neuers DFB-Comeback soll beschlossene Sache sein. Der 40-Jährige reagiert ausweichend. Oliver Baumann hat andere Informationen.

In der Causa Manuel Neuer überschlagen sich die Ereignisse. Wie Sky am Samstagabend berichtet, ist die Rückkehr des 40-Jährigen ins Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft beschlossene Sache.

Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt.

Neuer selbst hatte zuvor noch ausweichend reagiert: „Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft, ich habe nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Deswegen ist es für mich auch kein Thema“, sagte Neuer während der Meisterfeierlichkeiten am Nachmittag bei Sky.

Baumann: „Ich habe meine Infos“

Auf die Nachfrage, ob ein Comeback ausgeschlossen sei oder nicht, antwortete der 40-Jährige vieldeutig: „Wie gesagt, für mich ist es heute kein Thema. Wir haben heute die Meisterfeier und nächste Woche eine ganz wichtige Aufgabe mit dieser Mannschaft. Das müsst ihr nicht wissen.“

Oliver Baumann, die bisherige Nummer eins im deutschen Tor, beteuert derweil, weiterhin das Vertrauen von Nagelsmann zu genießen – und macht damit die Diskussion erst richtig heiß.

„Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann; Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch“, sagte Baumann am Samstag bei Sky.

WM? „Ich glaube, die wird gespielt“

Neuer war beim Kantersieg gegen den 1. FC Köln (5:1) in der zweiten Hälfte ausgewechselt worden (60.) – eine Vorsichtsmaßnahme, wie er im Interview erklärte.

Ob damit die WM in Gefahr sei? „Nein, ich glaube die wird gespielt“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund lachend.

Das alles sei „ein Thema für Manu und den DFB und Julian. Wir haben den besten deutschen Torhüter bei uns. Das berührt uns und das ist sehr sehr schön.“

Neuer bestritt indes, in den vergangenen Tagen mit Nagelsmann telefoniert zu haben: „Nein, jetzt nicht. Wir haben das ganze Jahr Kontakt. Ganz normal, wie mit anderen Trainern oder Verantwortlichen. Das war jetzt nichts Besonderes.“