DFB-Team: Alles spricht für Urbig

SPORT1 23.05.2026 • 16:04 Uhr Die Diskussion um das DFB-Comeback von Manuel Neuer überdeckt, dass es im Kreis der Keeper einen großen Sieger gibt – auch wenn er nicht spielen wird.

Bei der anstehenden Weltmeisterschaft sorgt Julian Nagelsmann für ein absolutes Novum: Der Bundestrainer nominierte nicht nur drei Keeper, sondern nimmt mit Jonas Urbig auch einen „Trainingstorhüter“ mit ins WM-Quartier. Für Sepp Maier ein Unding: „Sind die jetzt alle verrückt geworden?“, sagte der Weltmeister von 1974 jüngst im Interview mit SPORT1.

Egal, wie man zu der Maßnahme steht – Fakt ist: Obwohl er vorerst nicht spielberechtigt ist, spielt die aktuelle Situation Urbig perfekt in die Karten.

„Von der zweiten Liga auf direktem Weg in die Nationalmannschaft – darauf kann er stolz sein. Es zeigt, welche Rolle ihm Nagelsmann zutraut und einräumt “, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ und erinnert an die grundsätzlich Situation im Tor der DFB-Elf: „Im Herbst ist Manuel Neuer dann wirklich nicht mehr Nationalkeeper, Oliver Baumann ist 35 und wird daher auch nicht mehr so viele Weltmeisterschaften spielen. Und Alex Nübel hat gerade eine ganz schwere Situation durchzustehen.“

DFB: Nübel wieder der Leidtragende

Man darf fest davon ausgehen, dass – mal wieder – Nübel der Leidtragende sein wird. Fakt ist: Beim FC Bayern wurde er abserviert, beim VfB Stuttgart plant man ebenfalls nicht mehr mit ihm. Der 29-Jährige steht quasi vor einem kompletten Karriere-Neustart. Keine guten Voraussetzungen, um die Nummer 1 im deutschen Tor zu werden.

Ein weiterer Pluspunkt für Urbig ist sein Alter. Mit 22 Jahren steht er eindeutig für die Zukunft und ist trotzdem vergleichsweise enorm erfahren – auf höchstem Niveau. In der aktuellen Saison steht er vor dem 20. Einsatz und wird das Pokalfinale der Münchner gegen den VfB absolvieren.

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Ein Werdegang, den nicht viele Keeper vorweisen können. Zur Wahrheit gehört auch: Torhüter des FC Bayern haben in der Nationalmannschaft seit jeher eine bessere Lobby als die Konkurrenten.

Für Kumberger ist zudem klar, dass Manuel Neuer mit seinem Comeback den Weg für Urbig zusätzlich ebnet. Er versperrt Oliver Baumann und Nübel den Weg zur Nummer 1. Heißt: Alle Fakten sprechen für den Kronprinzen der lebenden Torwart-Legende.