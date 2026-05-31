DFB-Team: Verletzung? Deniz Undav gibt Update

Maximilian Lotz 31.05.2026 • 22:53 Uhr Deniz Undav glänzt im Testspiel gegen Finnland zunächst als Doppeltorschütze. Doch nach seinem zweiten Treffer muss der Angreifer angeschlagen raus. Hinterher gibt er Entwarnung.

Sein Gala-Abend nahm ungewollt ein vorzeitiges Ende: Deniz Undav schnürte beim 4:0 (1:0)-Sieg im WM-Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland einen Doppelpack, doch sein zweiter Treffer war etwas schmerzhaft für den Angreifer, der daraufhin ausgewechselt wurde.

Hinterher gab Undav am ZDF-Mikrofon Entwarnung: „Ein bisschen Schmerzen, aber nichts Wildes, alles entspannt. Ein paar Tage Behandlung, dann ist es wieder gut.“

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann gab sich optimistisch: „Wir wollten ihn heute so lange drauflassen, wie es geht. Aber ich glaube nicht, dass was passiert ist. Er hat in der Kabine einen ganz glücklichen Eindruck gemacht.“

Was war passiert? Nach einem Steilpass von Lennart Karl traf Undav (57.) zum zwischenzeitlichen 3:0. Bedrängt von Ryan Mahuta, schob er den Ball an Lukas Hradecky vorbei ins Netz. Beim Abschluss wurde er vom grätschenden finnischen Verteidiger noch leicht aus dem Tritt gebracht, offenbar nicht ohne Folgen.

Undav signalisiert Probleme mit dem Oberschenkel

Mit schmerzverzerrtem Gesicht rappelte er sich wieder auf, deutete beim Anstoß aber der Bank an, dass er Probleme mit dem hinteren rechten Oberschenkel habe. Unmittelbar nach Wiederanpfiff setzte er sich auf den Rasen.

Nach kurzer Behandlungspause konnte Undav eigenständig den Rasen verlassen. Für ihn kam Maximilian Beier ins Spiel.

Der 29-Jährige hatte das DFB-Team in seinem neunten Länderspiel vor der Pause in Führung gebracht (34.). Im zweiten Durchgang bereitete der Stuttgarter Offensivspieler den zweiten Treffer für die Deutschen durch Florian Wirtz (48.) vor, ehe er selbst ein zweites Mal traf.