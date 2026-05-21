Wegen Ginter: Pfiffe gegen Julian Nagelsmann

SID 21.05.2026 • 18:51 Uhr Matthias Ginter wird von Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt. Die Enttäuschung im Breisgau ist entsprechend groß.

Matthias Ginter hat sich nach hochemotionalen 24 Stunden „enttäuscht“ über die Nicht-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fußball-WM gezeigt.

„Mehr hätte ich nicht machen können. Ich habe alles versucht und alles getan“, sagte Ginter einen Tag nach dem verlorenen Europa-League-Finale mit dem SC Freiburg beim Empfang in der Heimat.

Fährt nicht zur WM: Große Enttäuschung bei Ginter

„Die letzten 24 Stunden waren natürlich ein Brett“, sagte Ginter. Beim Fan-Empfang wurde der Innenverteidiger mit Sprechchören gefeiert, für Nagelsmann gab es hingegen Pfiffe.

Die Enttäuschung sei „natürlich sehr groß“, sagte Ginter, aber: „Natürlich werde ich auch der Mannschaft die Daumen drücken.“

Ginter hatte mit dem Sport-Club am Mittwochabend in Istanbul das erste Europokalendspiel der Vereinsgeschichte mit 0:3 gegen Aston Villa verloren, am Donnerstag blieb dann trotz einer starken Saison eine Nominierung für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) aus.