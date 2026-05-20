"Grausam": Spanien-Star bestätigt WM-Aus

Die spanische Nationalmannschaft muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf Mittelfeldspieler Fermín López verzichten.
Spanien-Star bestätigt WM-Aus
Der Profi des FC Barcelona hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Betis Sevilla einen Mittelfußbruch zugezogen und musste operiert werden. Nun bestätigte der 23-Jährige, dass er für die WM in Nordamerika nicht zur Verfügung stehen wird.
„Die Operation ist sehr gut verlaufen, und ich denke bereits daran, körperlich und mental gestärkt zurückzukommen“, meldete sich der Spanier emotional auf Instagram zu Wort und postete dazu ein Bild aus dem Krankenhaus.
Fermín López verpasst die WM mit Spanien
„Das Leben und der Fußball können grausam sein, gerade wenn man es am wenigsten erwartet oder verdient, aber man muss akzeptieren, dass all das Teil des Weges ist. Es ist eine sehr schwere Zeit für mich und eine weitere Herausforderung in meiner Karriere, die ich meistern werde – daran besteht kein Zweifel“, schrieb López. „Jetzt gilt es, die Nationalmannschaft und meine Teamkollegen von zu Hause aus zu unterstützen.“
Für Barcelona absolvierte er in der fast vollendeten Saison 48 Partien und steuerte dabei 13 Tore und 17 Assists bei. Seine spanischen Teamkollegen treffen in der WM-Vorrunde auf Uruguay, Saudi-Arabien und auf Kap Verde.